На сегодняшний день профессия комбайнера Ф. Галлямова оказалась самой востребованной

Алена Григорьева

Зерно по вегетационным срокам поспело, но с полей, где уборка ведется прямым комбайнированием, на склады поступает влажным. Страда также затягивается из-за нехватки комбайнов. Из года в год их количество уменьшается. На уборке нынешнего года в хозяйствах всего задействовано 12 комбайнов. Нашим аграриям приходится обращаться за помощью к частникам из соседних районов. Привлечены два комбайна из Бураевского и Балтачевского районов.Фанур Галлямов из Малых Шадов для тех, кто выращивает зерновые, является своего рода палочкой-выручалочкой. Вот и в этом году на своем стареньком комбайне «Нива СК‑5» он уже оказал помощь нескольким хозяйствам района. Со многими главами крестьянско-фермерских хозяйств Фанур Загитович сотрудничает в течение многих лет. Комбайн у него старый, но благодаря своевременному техническому обслуживанию, бережному отношению техника ежегодно выходит на поля, но нагрузка делает свое. Из-за высокой урожайности и большого объема работ старая техника не выдерживает, часто ломается и требует немалых материальных затрат. Но это еще полбеды. Бывает и так, что обманывают. В прошлом году Фанур Галлямов, отказав нескольким главам КФХ, поехал помогать в одно из крупных хозяйств района, о чем очень сожалеет. Его труд остается неоплаченным до сих пор.Механизаторский стаж у комбайнера немалый. В сельском хозяйстве он с 1997 года. Окончив Шадинский филиал Бирского СПТУ‑102, получил права тракториста, затем отучился в автошколе. Не стал гнаться за длинным руб- лем, не искал счастья на стороне, остался работать в своей деревне и об этом ничуть не жалеет. По его словам, услуги механизатора востребованы круглый год.На прошлой неделе Фанур Загитович убрал зерновые в хозяйстве Р. Апсатарова. В день нашего приезда механизатор уже находился в соседней деревне сельского поселения Кайраковский сельсовет — у главы крестьянско-фермерского хозяйства М. Исаковой в деревне Андреевка. Застали мы его за ремонтом техники.— Поработав немного, техника отказала, вчера встал на ремонт, — рассказывает механизатор. — Сразу же приступили к устранению поломок: нашли помощников, привезли запчасти…— Погода благоприятствует, а мы простаиваем, — болит душа у главы семейства Аркадия Ивановича Исакова за потраченное впустую время. — На данный момент в хозяйстве осталось убрать половину засеянных площадей. В этом году отдали предпочтение пивоваренному сорту ячменя «Михайловский». Урожай получили отменный — более 30 центнеров с гектара. Пшеница тоже радует. Сегодня, завершив обмолот пшеницы, планировали приступить к уборке гречихи, но вот — незадача. Не всегда получается так, как хотелось бы. Жаль, время идет, урожай уже созрел и может пропасть в поле.Только хорошими словами отзывается о своем помощнике Фануре Загитовиче Аркадий Исаков. Работают, душа в душу, вот они уже несколько лет. Взаимовыручка в их отношениях стоит на первом месте. Вот и в этом году главе семейства Исаковых пришлось звать на подмогу старого друга. Аркадий Иванович с супругой Мариной Дмитриевной единственные в деревне имеют самое большое поголовье скота — занимаются они мясным скотоводством. Помимо основного корма, фураж входит в обязательный рацион скота.По словам супругов, на будущий год они запланировали увеличить посевные площади, поэтому после завершения уборки все силы хотели бросить на вспашку зяби. Работы хватит до наступления холодов: за огородом «заморожено» строительство помещения для содержания коров… Но на сегодняшний день их первостепенная задача — любыми силами убрать то, что выращено в поле. А когда есть такие помощники, как Фанур Загитович, любое дело по плечу.