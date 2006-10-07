Глава КФХ Анатолий Ильтубаев ежегодно ставит для себя новые рубежи и успешно их преодолевает

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Алена Григорьева

Индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства Анатолий Ильтубаев, проживающий в деревне Лепешкино в сельском хозяйстве человек не новый. По словам грамотного специалиста, хорошего управленца Анатолия Мингалиевича, в сельском хозяйстве одна отрасль тесно связана с другой, поэтому для него животноводство и растениеводство неделимы.Настроение у него хорошее. Как же иначе? Ему снова покорилась «очередная высота». Удачно завершил уборочную кампанию. Но победы сами собой не приходят. Их надо завоевывать, не жалея сил и времени на труд. Анатолий Ильтубаев — занятой человек, весь в делах и заботах, его редко можно застать дома. Основная нагрузка в хозяйстве возложена на него — руководителя.В день нашего приезда Анатолий Мингалиевич на МТЗ‑82 был занят подготовкой почвы под посев озимой пшеницы. По словам молодого человека, в порядке эксперимента в этом году он будет сеять озимую пшеницу «Торрилд» немецкой селекции. Ему должны доставить элитные семена из Московской области ООО ОПХ семеноводческой станции «Агро-Рост».