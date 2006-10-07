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    Глава КФХ Анатолий Ильтубаев ежегодно ставит для себя новые рубежи и успешно их преодолевает

    slavin Вчера, 14:49271Агропром
    Глава КФХ Анатолий Ильтубаев ежегодно ставит для себя новые рубежи и успешно их преодолевает
    На этот раз, выехав на поля нашего района, мы навестили Анатолия Ильтубаева вместе со специалистами отдела сельского хозяйства администрации МР Мишкинский район агрономом Р. Бариевым, инженером Ф. Фаттаховым. Телефонный звонок перед встречей, и спустя десять минут мы уже стоим на его пшеничном поле и разговариваем с фермером.

    Индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства Анатолий Ильтубаев, проживающий в деревне Лепешкино в сельском хозяйстве человек не новый. По словам грамотного специалиста, хорошего управленца Анатолия Мингалиевича, в сельском хозяйстве одна отрасль тесно связана с другой, поэтому для него животноводство и растениеводство неделимы.

    Настроение у него хорошее. Как же иначе? Ему снова покорилась «очередная высота». Удачно завершил уборочную кампанию. Но победы сами собой не приходят. Их надо завоевывать, не жалея сил и времени на труд. Анатолий Ильтубаев — занятой человек, весь в делах и заботах, его редко можно застать дома. Основная нагрузка в хозяйстве возложена на него — руководителя.

    В день нашего приезда Анатолий Мингалиевич на МТЗ‑82 был занят подготовкой почвы под посев озимой пшеницы. По словам молодого человека, в порядке эксперимента в этом году он будет сеять озимую пшеницу «Торрилд» немецкой селекции. Ему должны доставить элитные семена из Московской области ООО ОПХ семеноводческой станции «Агро-Рост».

    Подробности читайте в печатной версии. Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    Алена Григорьева
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