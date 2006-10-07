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    Молодых фермеров Башкирии будут учить вести хозяйство

    slavin Вчера, 10:59104Агропром
    Молодых фермеров Башкирии будут учить вести хозяйство
    В ближайшее время в республике будет запущен обучающий проект.

    Цель «Технологии организации и ведения эффективного фермерского хозяйства» — повышение компетенций молодых руководителей фермерских хозяйств в вопросах создания эффективного агробизнеса, знания и внедрения современных технологий и оборудования, научных разработок, построения финансовой модели хозяйства.

    Как считает замминистра сельского хозяйства Башкортостана Ляля Давлетбаева, проект интересен тем, что в нем делается упор не столько на теоретическую часть, сколько на практическую.

    Так, молодым фермерам будет предоставления возможность посещения успешно работающих хозяйств, изучения опыта коллег и разработки собственных проектов по развитию бизнеса.

    В качестве спикеров выступят руководители крупных фермерских хозяйств, ученые и представители власти, консультанты и бизнес-тренеры. Проект будет реализован в течение 2018 года в каждой зоне Башкирии.

    По словам его организаторов, он поможет увеличить эффективность производства и объем валовой продукции.
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