Молодых фермеров Башкирии будут учить вести хозяйство

Цель «Технологии организации и ведения эффективного фермерского хозяйства» — повышение компетенций молодых руководителей фермерских хозяйств в вопросах создания эффективного агробизнеса, знания и внедрения современных технологий и оборудования, научных разработок, построения финансовой модели хозяйства.Как считает замминистра сельского хозяйства Башкортостана Ляля Давлетбаева, проект интересен тем, что в нем делается упор не столько на теоретическую часть, сколько на практическую.Так, молодым фермерам будет предоставления возможность посещения успешно работающих хозяйств, изучения опыта коллег и разработки собственных проектов по развитию бизнеса.В качестве спикеров выступят руководители крупных фермерских хозяйств, ученые и представители власти, консультанты и бизнес-тренеры. Проект будет реализован в течение 2018 года в каждой зоне Башкирии.По словам его организаторов, он поможет увеличить эффективность производства и объем валовой продукции.