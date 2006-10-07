Работники АПК Мишкинского района получили государственные награды РБ

Труд доярки Г. Айдоновой из Мишкинского района отмечен в 2012 году Почетной ...

Животноводство — трудоемкая отрасль сельского хозяйства. Непросто дается скотникам и дояркам получение каждого килограмма привеса и надоя. Тем не менее, в ряде хозяйств, благодаря умелому подходу и трудолюбию людей, добиваются добрых результатов. Не один десяток лет работает дояркой СА (колхоз имени Ленина) Г. М. Айдонова.