Работники АПК Мишкинского района получили государственные награды РБ

На прошлой неделе в столице республики чествовали работников агропромышленного комплекса.
Среди тех, кто получил государственные награды РБ, были и представители нашего района. Почетной грамотой Республики Башкортостан награжден оператор зерноочистительного комплекса «ЗАВ‑20» сельскохозяйственной артели (колхоз) имени Ленина В. Тимуршин. Доярка этого же хозяйства Г. Айдонова удостоилась звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РБ». Крестьянско-фермерское хозяйство А. Ильтубаева было признано лучшим хозяйством района.
Труд доярки Г. Айдоновой из Мишкинского района отмечен в 2012 году Почетной ...
Животноводство — трудоемкая отрасль сельского хозяйства. Непросто дается скотникам и дояркам получение каждого килограмма привеса и надоя. Тем не менее, в ряде хозяйств, благодаря умелому подходу и трудолюбию людей, добиваются добрых результатов. Не один десяток лет работает дояркой СА (колхоз имени Ленина) Г. М. Айдонова.
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