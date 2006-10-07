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    Работники АПК Мишкинского района получили государственные награды РБ

    slavin Сегодня, 10:02120Агропром
    Работники АПК Мишкинского района получили государственные награды РБ
    На прошлой неделе в столице республики чествовали работников агропромышленного комплекса.

    Среди тех, кто получил государственные награды РБ, были и представители нашего района. Почетной грамотой Республики Башкортостан награжден оператор зерноочистительного комплекса «ЗАВ‑20» сельскохозяйственной артели (колхоз) имени Ленина В. Тимуршин. Доярка этого же хозяйства Г. Айдонова удостоилась звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РБ». Крестьянско-фермерское хозяйство А. Ильтубаева было признано лучшим хозяйством района.
    Алена Григорьева

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