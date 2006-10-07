В Мишкинском районе работники АПК отметили свой профессиональный праздник

Алена Григорьева

Осень для нас является венцом сельхозработ, лучшим временем для подведения результатов нелегкого, но почетного труда тех, кто на тракторах работает на поле, не замечая усталости, трудится на ферме.По сложившейся традиции труженики сельскохозяйственного производства, работники перерабатывающих и обслуживающих предприятий, славные ветераны труда ежегодно собираются для подведения итогов сельскохозяйственного года, чтобы отметить свой профессиональный праздник, приглашаются представители трудовых коллективов агропромышленного комплекса района. Не стали отходить от традиций и в этом году.Нынешний год сложился благополучно для хлеборобов, но, тем не менее, не обошли нас непрекращающиеся проливные дожди, которые привели к полеганию зерновых. Несмотря на это, наши труженики села и в текущем году старались выполнить весь плановый объем сельхозработ, получить запланированный урожай.Большими трудовыми успехами встретили свой профессиональный праздник коллективы СА (колхоз) имени Ленина, Бирский филиал ГУСП МТС «Центральная», КФХ «Белоусов М. Н.», КФХ «Кштаев С. Ш.», КФХ «Ильтубаев А. М.», КФХ «Кштеян Т. Ш.», КФХ «Михайлов В. М.», КФХ «Саликова И. С.» и многие другие.Непростые погодные условия позволили провести сев озимых зерновых культур на площади 2400 га и поднять зябь на площади 8000 га, тем самым заложить неплохой задел для урожая следующего года. Созданы хорошие предпосылки для увеличения производства продукции животноводства в период зимовки скота, так как на одну условную голову в хозяйствах заготовлено более 30 центнеров кормовых единиц. Следует отметить, что в тех сельхозпредприятиях, где руководители проявляют предприимчивость, проблемы животноводства решают квалифицированно, там отрасль работает эффективно, бесперебойно.За 10 месяцев текущего года произведено 3,4 тысячи тонн мяса и 20,4 тысячи тонн молока. Продуктивность коров в сельхозпредприятиях района составила 3274 кг. С октября начался зимний стойловый период в животноводстве. На зимовку поставлено 4884 головы крупного рогатого скота, в том числе 1729 коров. Наилучший показатель по удою на фуражную корову в Баймурзинской молочно-товарной ферме (ГУСП МТС «Центральная») — средний удой от 1 коровы составил 3664 кг. Радуют нас достижения по мясному животноводству в хозяйствах СА (колхоз) имени Ленина, в ИП глав КФХ М. Белоусова и В. Михайлова.В сельхозпредприятиях нашего района большое внимание уделяется пчеловодству: задействованы 8 КФХ, личные подсобные хозяйства.Отлично справляются с возложенными обязанностями работники ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.Поздравить в этот день работников сельского хозяйства пришли высокие гости. Каждый из них говорил теплые слова в адрес животноводов, земледельцев, специалистов отдела сельского хозяйства администрации муниципального района Мишкинский район.Сердечную признательность работникам сельского хозяйства за каждодневный труд, энтузиазм, неиссякаемую любовь к родной земле выразили глава администрации МР Мишкинский район Р. Мусин, заместитель начальника инспекции Гостехнадзора РБ Ильхам Шакиров, начальник отдела сельского хозяйства администрации МР Мишкинский район В. Михайлов и другие.За многолетний и добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса почетные грамоты Министерства сельского хозяйства РБ были вручены трактористу-машинисту ГУСП МТС «Центральная» Юрию Абликову, животноводу КФХ «Кштаев С. Ш.» Анне Ахметшиной, доярке СА (колхоз) имени Ленина Ольге Байгузиной, ветеринарному врачу эпизоотологу ГБУ «Мишкинская районная ветеринарная станция РБ» Анатолию Изибаеву, главе КФХ Виталию Михайлову.Глава администрации сельского поселения Мишкинский сельсовет Р. Ишмакаев был отмечен Почетной грамотой инспекции Гостехнадзора РБ за своевременное и качественное проведение технического осмотра на территории сельского поселения.Не остались не отмеченными в этот день передовики производства, те, кто показал высокие результаты на полевых работах, в том числе и на вспашке зяби. За многолетний и добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса и в связи с празднованием Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Почетной грамотой администрации МР Мишкинский район были награждены трактористы Олег Алынбеков (КФХ «Кштаев С. Ш.»), Юрий Дронь («Белоусов М. Н.»), Георгий Ильбахтин (ООО «Агронас») Александр Микаев (СА (колхоз) имени Ленина), Михаил Трофимов («Белоусов М. Н.»), Эдуард Ямурзин СА (колхоз) имени Ленина), Емельян Якупов (Бирский филиал ГУСП МТС «Центральная»).К добрым словам поздравления присоединились уважаемые ветераны сельскохозяйственного производства Алексей Аптулманов, Шамиль Чураев, Кадим Шайхутдинов и другие.Большой праздничный концерт для работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности организовали артисты районного Дворца культуры. Выступали уже любимые всеми Рауия Саматова, Ирина Аликаева, Олеся Мусалина, Марсель Салимов, Василий Кутлуметов, Нагим Бабичев.