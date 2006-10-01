В Башкирии нашли способ повысить доходность сельского хозяйства в период падения цен на зерно

Аграрии Башкирии в прошлом году потеряли 8 млрд рублей. Это произошло из-за падения цен на зерно. В новом сезоне власти решили не допустить такой ситуации и акцентировать внимание на «дорогих» продуктах растениеводства.

Теперь в Башкирии будут возделывать востребованные на рынке масличные и зернобобовые культуры. Для этого разработали проект «10 тысяч плюс». Перед аграриями ставят несколько задач: произвести собственный семенной материал, повысить плодородие почв, расширить производство и создать пункты переработки продукции.

Предполагается, что после этого с каждого гектара севооборотной площади будут получать по 10 тысяч рублей дохода.