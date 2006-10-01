Сельхозпроизводители Башкирии перестали страховать свой урожай

В 2018 году не заключено ни одного договора агрострахования с государственной поддержкой.
Такие данные приводят в национальном союзе агростраховщиков. Сообщает телеканала РБК – Уфа. Руководство организации просят вмешаться в ситуацию главу региона Рустэма Хамитова
По данным национального союза агростраховщиков, объем рынка агрострахования с господдержкой в прошлом году упал в целом по стране на 67 процентов. По мнению экспертов, снижение связано с введением единой субсидии, в которую включили несколько видов агрострахования. Регионы в качестве приоритетных выбрали банковские кредиты. Отметим, что по итогам прошлого года республика Башкортостан заняла семнадцатое место в рейтинге регионов-лидеров по объему страхования сельхозпредприятий, а сборы на рынке агрострахования в регионе составили почти 40 миллионов рублей.
Источник: https://proural.info/
Такие данные приводят в национальном союзе агростраховщиков. Сообщает телеканала РБК – Уфа. Руководство организации просят вмешаться в ситуацию главу региона Рустэма Хамитова
По данным национального союза агростраховщиков, объем рынка агрострахования с господдержкой в прошлом году упал в целом по стране на 67 процентов. По мнению экспертов, снижение связано с введением единой субсидии, в которую включили несколько видов агрострахования. Регионы в качестве приоритетных выбрали банковские кредиты. Отметим, что по итогам прошлого года республика Башкортостан заняла семнадцатое место в рейтинге регионов-лидеров по объему страхования сельхозпредприятий, а сборы на рынке агрострахования в регионе составили почти 40 миллионов рублей.
Источник: https://proural.info/
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