Авторизация


    • Забыли пароль?

    Сельхозпроизводители Башкирии перестали страховать свой урожай

    slavin Вчера, 11:0088
    Сельхозпроизводители Башкирии перестали страховать свой урожай
    В 2018 году не заключено ни одного договора агрострахования с государственной поддержкой.

    Такие данные приводят в национальном союзе агростраховщиков. Сообщает телеканала РБК – Уфа. Руководство организации просят вмешаться в ситуацию главу региона Рустэма Хамитова

    По данным национального союза агростраховщиков, объем рынка агрострахования с господдержкой в прошлом году упал в целом по стране на 67 процентов. По мнению экспертов, снижение связано с введением единой субсидии, в которую включили несколько видов агрострахования. Регионы в качестве приоритетных выбрали банковские кредиты. Отметим, что по итогам прошлого года республика Башкортостан заняла семнадцатое место в рейтинге регионов-лидеров по объему страхования сельхозпредприятий, а сборы на рынке агрострахования в регионе составили почти 40 миллионов рублей.
    Источник: https://proural.info/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus