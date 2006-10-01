В Башкирии отрасли семеноводства дадут «второе дыхание»

В Башкортостане продолжается химпрополка посевов

На сегодняшний день в республике препаратами от сорняков обработано 220 тысяч гектаров озимых культур. В прошлом году к этому времени химпрополка озимых культур была проведена на площади 160 тысяч гектаров. Об этом сообщает Центр сельхозконсультирования РБ.