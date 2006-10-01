В Башкирии отрасли семеноводства дадут «второе дыхание»

Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что в «регионе нужно развивать все составляющие агропроизводства – от селекции и семеноводства до производства сельхозпродукции». Как утверждает г-н Хамитов, сегодня в Башкортостане отмечается острая потребность в восстановлении отрасли семеноводства, поскольку аграрии республики применяют технологии, разработанные ещё 20–40 лет назад.
На минувшей неделе руководитель республики ознакомился с работой Чишминского селекционного центра по растениеводству.
Центр является экспериментальной базой Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства УФИЦ РАН в области селекции и семеноводства. Он специализируется на создании сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, разработке и внедрении технологий их производства. За столетнюю историю здесь было создано более 130 сортов сельскохозяйственных культур. В 2017 году сорта чишминской селекции возделывались в 70 регионах России на площади более четырех млн гектаров.
По словам главы центра Анвара Шакирзянова, в Чишмах выращивают как давно «знакомые», традиционные для республики горох и лён, так и сравнительно новые – сою, рапс, крамбе и другие.
- Учёные центра исследуют «поведение» этих культур и возможность их адаптации в климатических и почвенных условиях региона, их устойчивость к местным болезням и вредителям, - сообщил г-н Шакирзянов.
Одним из самых значимых достижений башкирской селекции стал первый в мире сорт короткостебельной озимой ржи «Чулпан», широко известный не только в нашей стране, но и за её пределами. Сегодня на основе этого сорта учёными республики выведены новые сорта озимой ржи, которые широко возделываются в Башкортостане и в соседних регионах. В течение многих лет здесь ведётся работа по селекции озимой пшеницы.
- Импортные сорта зерновых, зернобобовых и кормовых культур, хорошо зарекомендовавшие себя «на родине», уступают сортам башкирской селекции, поскольку не подготовлены к местным условиям, - уверен руководитель центра. - Испытания сортов культур, как собственных, так и завезённых из других климатических зон, – одна главных из задач. Сегодня учёные работают с сортами культур, выведенными в Австрии, Чехии, Белоруссии и других странах дальнего и ближнего зарубежья.
- Поэтому одна из задач, которую руководство региона ставит перед селекционным центром, – более тесное взаимодействие с сельхозпроизводителями и повышение конкурентоспособности, - сказал Рустэм Закиевич. – Мне важно было увидеть и понять, как работает эта лаборатория, на каком уровне мы находимся сегодня и что надо сделать для того, чтобы эта отрасль получила второе дыхание и начала по-настоящему разворачиваться.
Глава Башкортостана подчеркнул: примеры совместной работы, в том числе и с привлечением научных разработок, в республике уже есть. В марте 2018 года был создан сельскохозяйственный кооператив «Элитные семена Башкортостана». Он объединил сельскохозяйственные предприятия и фермеров республики для выращивания и продажи семян селекционных сортов пшеницы, ржи и кормовых трав. Посевной материал аграриям предоставляет селекционный центр Башкирского НИИ сельского хозяйства УФИЦ РАН.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
На минувшей неделе руководитель республики ознакомился с работой Чишминского селекционного центра по растениеводству.
Центр является экспериментальной базой Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства УФИЦ РАН в области селекции и семеноводства. Он специализируется на создании сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, разработке и внедрении технологий их производства. За столетнюю историю здесь было создано более 130 сортов сельскохозяйственных культур. В 2017 году сорта чишминской селекции возделывались в 70 регионах России на площади более четырех млн гектаров.
По словам главы центра Анвара Шакирзянова, в Чишмах выращивают как давно «знакомые», традиционные для республики горох и лён, так и сравнительно новые – сою, рапс, крамбе и другие.
- Учёные центра исследуют «поведение» этих культур и возможность их адаптации в климатических и почвенных условиях региона, их устойчивость к местным болезням и вредителям, - сообщил г-н Шакирзянов.
Одним из самых значимых достижений башкирской селекции стал первый в мире сорт короткостебельной озимой ржи «Чулпан», широко известный не только в нашей стране, но и за её пределами. Сегодня на основе этого сорта учёными республики выведены новые сорта озимой ржи, которые широко возделываются в Башкортостане и в соседних регионах. В течение многих лет здесь ведётся работа по селекции озимой пшеницы.
- Импортные сорта зерновых, зернобобовых и кормовых культур, хорошо зарекомендовавшие себя «на родине», уступают сортам башкирской селекции, поскольку не подготовлены к местным условиям, - уверен руководитель центра. - Испытания сортов культур, как собственных, так и завезённых из других климатических зон, – одна главных из задач. Сегодня учёные работают с сортами культур, выведенными в Австрии, Чехии, Белоруссии и других странах дальнего и ближнего зарубежья.
- Поэтому одна из задач, которую руководство региона ставит перед селекционным центром, – более тесное взаимодействие с сельхозпроизводителями и повышение конкурентоспособности, - сказал Рустэм Закиевич. – Мне важно было увидеть и понять, как работает эта лаборатория, на каком уровне мы находимся сегодня и что надо сделать для того, чтобы эта отрасль получила второе дыхание и начала по-настоящему разворачиваться.
Глава Башкортостана подчеркнул: примеры совместной работы, в том числе и с привлечением научных разработок, в республике уже есть. В марте 2018 года был создан сельскохозяйственный кооператив «Элитные семена Башкортостана». Он объединил сельскохозяйственные предприятия и фермеров республики для выращивания и продажи семян селекционных сортов пшеницы, ржи и кормовых трав. Посевной материал аграриям предоставляет селекционный центр Башкирского НИИ сельского хозяйства УФИЦ РАН.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.