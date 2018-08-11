Правительство Башкирии решило пересчитать всех свиней в республике

В Башкирии всех свиней поставят на учет. Власти приняли поправки в постановление Правительства РБ «О мерах по предупреждению возникновения особо опасных и карантинных болезней, в том числе общих для человека и животных».
В документ речь идет об идентификации свиней в личных подсобных хозяйствах граждан. Данные обо всех животных будут занесены в электронный реестр федеральной государственной информационной системы. Исполнять это поручение начнут с 31 декабря 2018 года. Кроме того, Управлению ветеринарии поручено проверять предпринимателей и особо охраняемые территории на предмет распространения африканской чумы свиней. Это вирусное заболевание. Все зараженные животные умирают, потому что лечить АЧС запрещено, а прививки от нее не существует.
Источник: http://ufatime.ru/
В документ речь идет об идентификации свиней в личных подсобных хозяйствах граждан. Данные обо всех животных будут занесены в электронный реестр федеральной государственной информационной системы. Исполнять это поручение начнут с 31 декабря 2018 года. Кроме того, Управлению ветеринарии поручено проверять предпринимателей и особо охраняемые территории на предмет распространения африканской чумы свиней. Это вирусное заболевание. Все зараженные животные умирают, потому что лечить АЧС запрещено, а прививки от нее не существует.
Источник: http://ufatime.ru/
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