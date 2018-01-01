В Кумертау китайцы построят завод завод по производству фиброцементных плит





По итогам визита официальной делегации Башкирии в провинцию Цзянси Китайской Народной Республики министр экономического развития региона Сергей Новиков 13 августа 2018 года провёл запланированную встречу с руководителем компании Jiangxi Yuan Yang WeiLi Industrial Co., Ltd. господином Хуаном Шихуа.



На встрече обсудили вопросы по реализации инвестиционного проекта российско-китайского предприятия по производству новых энергосберегающих, огнезащитных, экологически безопасных фиброцементных плит. Данный проект планируется реализовать на территории моногорода Кумертау. Общий объем инвестиций составит порядка 650 млн. рублей.



Справка:

Фиброцементные плиты – это современное декоративное покрытие, которое предназначено для обустройства интерьеров и облицовки фасадов. В состав данного облицовочного материала входят такие компоненты: цемент – 90%, минеральные наполнители и волокна целлюлозы – 10%. Структура панели состоит из таких слоев: фиброцементный лист; водоотталкивающий слой; декоративный слой.

Источник: Согласно данным пресс-службы Минэкономразвития РБ в Кумертау скоро может появится крупный завод по производству фиброцементных плит. Бизнесмены из Китая готовы инвестировать внего крупную сумму.По итогам визита официальной делегации Башкирии в провинцию Цзянси Китайской Народной Республики министр экономического развития региона Сергей Новиков 13 августа 2018 года провёл запланированную встречу с руководителем компании Jiangxi Yuan Yang WeiLi Industrial Co., Ltd. господином Хуаном Шихуа.На встрече обсудили вопросы по реализации инвестиционного проекта российско-китайского предприятия по производству новых энергосберегающих, огнезащитных, экологически безопасных фиброцементных плит. Данный проект планируется реализовать на территории моногорода Кумертау. Общий объем инвестиций составит порядка 650 млн. рублей.Источник: https://proural.info/

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