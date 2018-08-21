Какая зарплата у бюджетников Башкирии: обновленная статистика

Башкортостанстат опубликовал данные по средней зарплате работников в организациях социальной сферы и науки государственной и муниципальной форм собственности за январь-июнь 2018 года.
По информации статистиков, средняя зарплата врачей превысила в Башкирии 59 913 рублей.
Заработная плата среднего медперсонала за первое полугодие составила 30 131 рубль, младшего медперсонала — 30 479 рублей в месяц.
Заработная плата учителей в школах по итогам первых шести месяцев текущего года достигла 29 563 рубля.
Воспитатели в детских садах заработали меньше — 27 137 рублей в среднем.
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей, а также преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профобразования заработали больше — 31 436 и 30 338 рублей, соответственно.
Средняя заработная плата преподавателей вузов значительно выше — более 62 742 рубля в месяц.
Зарплата научных сотрудников в январе-июне этого года достигла 61 207 рублей.
Работники учреждений культуры за это же время заработали в два раза меньше — 30 770 рублей в среднем.
Средняя зарплата социальных работников в республике немного выше — 30 948 рублей в месяц, резюмируют статистики.
Что касается среднемесячной зарплаты работников организаций по всем видам экономической деятельности, то в январе-июне 2018 года она составила 32 066 рублей. Это на 9,7 процента больше, чем год назад.
Источник: http://www.bashinform.ru/
По информации статистиков, средняя зарплата врачей превысила в Башкирии 59 913 рублей.
Заработная плата среднего медперсонала за первое полугодие составила 30 131 рубль, младшего медперсонала — 30 479 рублей в месяц.
Заработная плата учителей в школах по итогам первых шести месяцев текущего года достигла 29 563 рубля.
Воспитатели в детских садах заработали меньше — 27 137 рублей в среднем.
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей, а также преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профобразования заработали больше — 31 436 и 30 338 рублей, соответственно.
Средняя заработная плата преподавателей вузов значительно выше — более 62 742 рубля в месяц.
Зарплата научных сотрудников в январе-июне этого года достигла 61 207 рублей.
Работники учреждений культуры за это же время заработали в два раза меньше — 30 770 рублей в среднем.
Средняя зарплата социальных работников в республике немного выше — 30 948 рублей в месяц, резюмируют статистики.
Что касается среднемесячной зарплаты работников организаций по всем видам экономической деятельности, то в январе-июне 2018 года она составила 32 066 рублей. Это на 9,7 процента больше, чем год назад.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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