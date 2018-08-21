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    В Кумертау будет производиться высокотехнологичное нефтепромысловое оборудование

    slavin Вчера, 15:36149
    В Кумертау будет производиться высокотехнологичное нефтепромысловое оборудование
    Мероприятие, организованное Минэкономразвития Республики Башкортостан, прошло при участии заместителя министра экономического развития РБ Татьяны Штоль, представителей АО «Корпорация развития Республики Башкортостан», Администрации г. Кумертау и Группы компаний ОЙЛТИМ.

    На встрече обсуждены вопросы реализации инвестиционного проекта по созданию производства высокотехнологичного нефтепромыслового оборудования резидента территории опережающего социально-экономического развития «Кумертау» ООО «ОЙЛТИММАШ». В рамках проекта предусматривается создание 900 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит порядка 300 млн. рублей. Сроки и этапы реализации проекта – до 2025 года. Производственные цеха размещены в г. Кумертау, это корпус бывшего машиностроительного завода «Искра» и в с. Маячный.

    По итогам встречи принято решение о проработке вопросов, связанных с предоставлением мер поддержки, оказываемых Региональной лизинговой компанией Республики Башкортостан, Фонда развития промышленности и НО «Фонд развития моногородов», необходимых для реализации проекта.
    Источник: https://sterlegrad.ru/
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    Метки: Кумертау

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