Минсельхоз озвучил ставки субсидий для фермеров Башкирии

В Башкортостане утвердили ставки субсидий аграриям, возделывающим зернобобовые и овощные культуры. При урожайности ниже средней или равной средней, ставка на один гектар посевной площади за счет федерального бюджета составит 51 рубль и 6 рублей 95 копеек из республиканского бюджета при выращивании кормовых культур.
86 рублей 15 копеек и 11 рублей 74 копейки, соответственно, для озимых и яровых зерновых культур, а также 2000 рублей и 272 рубля 72 копейки для овощей открытого грунта. Для аграриев, работающих в районах Зауралья и на северо-востоке Башкирии ставка субсидирования выше. Таким образом, сельхозпроизводители начнут получать первые компенсации за потери, связанные с ростом цен на топливо. Напомню, Минсельхоз доводит до аграриев эти средства оказанием несвязанной поддержки в области растениеводства. Правила распределения денежных средств предусматривают выделение субсидий из расчета на 1 гектар. В этом году дополнительные затраты аграриев увеличились почти на 12 миллиардов рублей.
Источник: https://proural.info/
86 рублей 15 копеек и 11 рублей 74 копейки, соответственно, для озимых и яровых зерновых культур, а также 2000 рублей и 272 рубля 72 копейки для овощей открытого грунта. Для аграриев, работающих в районах Зауралья и на северо-востоке Башкирии ставка субсидирования выше. Таким образом, сельхозпроизводители начнут получать первые компенсации за потери, связанные с ростом цен на топливо. Напомню, Минсельхоз доводит до аграриев эти средства оказанием несвязанной поддержки в области растениеводства. Правила распределения денежных средств предусматривают выделение субсидий из расчета на 1 гектар. В этом году дополнительные затраты аграриев увеличились почти на 12 миллиардов рублей.
Источник: https://proural.info/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.