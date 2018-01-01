В Давлекановском районе появится комплекс по переработке вторичных ресурсов

В Башкирии власти собираются передать без торгов 24 гектара земли в Давлекановском районе. Предполагается, что на этом месте начнется строительство «инновационного комплекса по переработке вторичных ресурсов». Соответствующее распоряжение главы республики Рустэма Хамитова опубликовано на официальном правовом портале региона. В нем содержится рекомендация – предоставить участок инициатору «масштабного инвестиционного проекта».
Оператор проекта – ООО «Биосфера». Иной информации в настоящее время не опубликовано, также не известен объем инвестиций в строительство.
Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», организация планирует построить комплекс переработки в том числе продукции из пластмассы, полиэтилена, ПЭТ с дальнейшим выпуском ПЭТ-листов и регранулята. По словам представителя фирмы, финансирование проекта превысит 1,12 млрд рублей.
Источник: https://gorobzor.ru
Оператор проекта – ООО «Биосфера». Иной информации в настоящее время не опубликовано, также не известен объем инвестиций в строительство.
Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», организация планирует построить комплекс переработки в том числе продукции из пластмассы, полиэтилена, ПЭТ с дальнейшим выпуском ПЭТ-листов и регранулята. По словам представителя фирмы, финансирование проекта превысит 1,12 млрд рублей.
Источник: https://gorobzor.ru
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Метки: Давлекановский район