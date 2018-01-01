Авторизация


    • Забыли пароль?

    Ишимбай с деловым визитом посетили представители Китая

    slavin Сегодня, 15:59100
    Ишимбай с деловым визитом посетили представители Китая
    В состав зарубежной делегации вошли руководители семи крупнейших станкостроительных компаний из КНР. Цель визита – поиск подходящей площадки для размещения российско-китайского индустриального парка.

    Гости обсудили с руководством ишимбайского завода возможность создания на его базе совместного предприятия, осмотрели цеха предприятия, ознакомились с производственным процессом.

    Итогом визита стала договоренность сторон о развитии деловых контактов, укреплении партнерских отношений и взаимовыгодном сотрудничестве.
    Источник: http://voshod-news.ru
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Ишимбай

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus