Ишимбай с деловым визитом посетили представители Китая

В состав зарубежной делегации вошли руководители семи крупнейших станкостроительных компаний из КНР. Цель визита – поиск подходящей площадки для размещения российско-китайского индустриального парка.
Гости обсудили с руководством ишимбайского завода возможность создания на его базе совместного предприятия, осмотрели цеха предприятия, ознакомились с производственным процессом.
Итогом визита стала договоренность сторон о развитии деловых контактов, укреплении партнерских отношений и взаимовыгодном сотрудничестве.
Источник: http://voshod-news.ru
Гости обсудили с руководством ишимбайского завода возможность создания на его базе совместного предприятия, осмотрели цеха предприятия, ознакомились с производственным процессом.
Итогом визита стала договоренность сторон о развитии деловых контактов, укреплении партнерских отношений и взаимовыгодном сотрудничестве.
Источник: http://voshod-news.ru
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Метки: Ишимбай