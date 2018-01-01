В Зианчуринском и Баймакском районах будут развивать козоводство

В Калтасинском и Бураевском районах появятся животноводческие комплексы по ...

Новые мегафермы с общим поголовьем — 5 тысяч коров появятся в двух районах республики: в Калтасинском и Бураевском. Кроме этого в Янауле построят завод по изготовлению твердых сыров.