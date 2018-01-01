В Зианчуринском и Баймакском районах будут развивать козоводство

В субботу 25 августа, в рамках делового форума фестиваля «Молочная страна – 2018» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Башкортостан и ООО СП «Лукоз» в области развития козоводства в Зианчуринском, Баймакском и Абзелиловском районах РБ и развития переработки сельскохозяйственной продукции на территории города Кумертау.
Согласно соглашению, в Кумертау будет построен завод по переработке козьего молока, а в Зианчуринском и Баймакском районах появятся современные козьи фермы. Проектная мощность ферм составит более 2,5 тыс. голов мелкого рогатого скота, в том числе 120 голов племенных козлов и 2,5 тыс. голов – коз. Общая сумма вложений в проект составляет 1,5 млрд руб. Завершить строительство завода планируется к 2020 году, фермы – к 2021 году.
Источник: https://sterlegrad.ru/
Согласно соглашению, в Кумертау будет построен завод по переработке козьего молока, а в Зианчуринском и Баймакском районах появятся современные козьи фермы. Проектная мощность ферм составит более 2,5 тыс. голов мелкого рогатого скота, в том числе 120 голов племенных козлов и 2,5 тыс. голов – коз. Общая сумма вложений в проект составляет 1,5 млрд руб. Завершить строительство завода планируется к 2020 году, фермы – к 2021 году.
Источник: https://sterlegrad.ru/
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Метки: Кумертау, Зианчуринский район, Баймакский район