В Правительстве Башкирии обсудили подготовку к новой системе утилизации мусора

В Башкирии мусор будут собирать по-новому

Башкортостан переходит на новую систему утилизации твердых коммунальных отходов. Республика поделена на пять территориальных зон. В каждой из них сбором мусора, транспортировкой, обработкой, утилизацией, захоронением будет заниматься свой оператор.