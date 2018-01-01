В Башкирии подорожало пшено, подсолнечное масло и капуста

Бензин подорожал рекордными темпами

Темпы роста цен на бензин в апреле были самыми высокими с начала года. Нефтепродукты выгоднее экспортировать, чем продавать на внутреннем рынке, констатируют участники рынка. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».