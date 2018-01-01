В Башкирии подорожало пшено, подсолнечное масло и капуста

Статистики Башкирии озвучили данные еженедельного мониторинга средних потребительских цен на социально значимые продукты.
По информации Башстата, больше всего за неделю подорожало пшено — на 5,3 процента. Сейчас оно обходится жителям республики в среднем за 38 рублей килограмм.
На условном втором месте — подсолнечное масло, ставшее дороже за это время на 4,1 процента, — почти 92 рубля за литр.
Замыкает тройку свежая белокочанная капуста с недельным ростом в 3,7 процента — 21 рубль за килограмм.
В список подорожавших социально значимых продуктов в Башкирии также попали: сливочное масло, яйца, говядина, сыры, сахар, чай, свинина, куры, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной. Недельный рост цен на эти продукты варьируется от 0,3 до 1,5 процента.
И, наоборот, тройку ставших доступнее продуктов возглавила морковь, за неделю упавшая в цене на 8,9 процента. Килограмм этого овоща можно приобрести сейчас в республике за 36 рублей в среднем.
На втором месте — картофель, ставший дешевле на 5,7 процента. Его средняя цена — 25 рублей за килограмм.
На третьем месте — репчатый лук и яблоки, подешевевшие на 4,3 и 4 процента, соответственно. Килограмм лука стоит сейчас в среднем 25 рублей, яблок — 91.
В перечень ставших дешевле в республике продуктов также вошли: мука, молоко, баранина, соль, гречневая крупа, мороженая рыба, рис и вермишель. За неделю они стали дешевле на 0,3-1,9 процента.
Неизменной за это время осталась лишь стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки — в среднем 45 рублей за килограмм.
Источник: http://www.bashinform.ru/
По информации Башстата, больше всего за неделю подорожало пшено — на 5,3 процента. Сейчас оно обходится жителям республики в среднем за 38 рублей килограмм.
На условном втором месте — подсолнечное масло, ставшее дороже за это время на 4,1 процента, — почти 92 рубля за литр.
Замыкает тройку свежая белокочанная капуста с недельным ростом в 3,7 процента — 21 рубль за килограмм.
В список подорожавших социально значимых продуктов в Башкирии также попали: сливочное масло, яйца, говядина, сыры, сахар, чай, свинина, куры, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной. Недельный рост цен на эти продукты варьируется от 0,3 до 1,5 процента.
И, наоборот, тройку ставших доступнее продуктов возглавила морковь, за неделю упавшая в цене на 8,9 процента. Килограмм этого овоща можно приобрести сейчас в республике за 36 рублей в среднем.
На втором месте — картофель, ставший дешевле на 5,7 процента. Его средняя цена — 25 рублей за килограмм.
На третьем месте — репчатый лук и яблоки, подешевевшие на 4,3 и 4 процента, соответственно. Килограмм лука стоит сейчас в среднем 25 рублей, яблок — 91.
В перечень ставших дешевле в республике продуктов также вошли: мука, молоко, баранина, соль, гречневая крупа, мороженая рыба, рис и вермишель. За неделю они стали дешевле на 0,3-1,9 процента.
Неизменной за это время осталась лишь стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки — в среднем 45 рублей за килограмм.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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