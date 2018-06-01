В Башкирии сохранят региональные льготы

Государственное Собрание Республики Башкортостан рассмотрит вопрос о сохранении региональных льгот для мужчин, достигших 60 лет и женщин, достигших 55 лет. Об этом рассказал Председатель парламента республики, секретарь регионального политсовета «Единой России» Константин Толкачев.
Комментируя решение политсовета партии, Константин Толкачев рассказал, что депутатской фракции «Единой России» в Государственном Собрании поручено рассмотреть вопрос о сохранении региональных мер социальной поддержки, ранее установленных для лиц пенсионного возраста, в отношении лиц старшего возраста (для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55 лет).
— Президент России Владимир Путин выступил за сохранение всех федеральных льгот, действующих на 31 декабря 2018 года. Если сейчас они предоставляются в связи с выходом на пенсию, то планируется их закрепить в пределах нынешнего пенсионного возраста. Этот же подход будет распространен и на региональные льготы. Таким образом, еще до выхода на пенсию люди смогут воспользоваться льготами по социальному и медицинскому обслуживанию, оплате услуг ЖКХ, земельного налога и налога на имущество, пользовании общественным транспортом. Мы также должны сохранить все региональные доплаты и компенсации, — отметил Константин Толкачев.
Источник: http://i-gazeta.com/
Комментируя решение политсовета партии, Константин Толкачев рассказал, что депутатской фракции «Единой России» в Государственном Собрании поручено рассмотреть вопрос о сохранении региональных мер социальной поддержки, ранее установленных для лиц пенсионного возраста, в отношении лиц старшего возраста (для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55 лет).
— Президент России Владимир Путин выступил за сохранение всех федеральных льгот, действующих на 31 декабря 2018 года. Если сейчас они предоставляются в связи с выходом на пенсию, то планируется их закрепить в пределах нынешнего пенсионного возраста. Этот же подход будет распространен и на региональные льготы. Таким образом, еще до выхода на пенсию люди смогут воспользоваться льготами по социальному и медицинскому обслуживанию, оплате услуг ЖКХ, земельного налога и налога на имущество, пользовании общественным транспортом. Мы также должны сохранить все региональные доплаты и компенсации, — отметил Константин Толкачев.
Источник: http://i-gazeta.com/
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