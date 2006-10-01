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    В Стерлитамаке рухнула автовышка: есть пострадавшие

    slavin Сегодня, 14:4285
    В Стерлитамаке рухнула автовышка: есть пострадавшие

    В Стерлитамаке на улице Шаймуратова возле дома № 11 упала автовышка. По неустановленной пока причине, КАМАЗ накренился набок, и вся конструкция упала на асфальт. В тот момент в люльке находились рабочие.

    В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.

    Оперативного комментария ни в Управлении гражданской защиты Стерлитамака, ни в пресс-службе администрации города получить не удалось. О случившемся там узнали от журналистов.


    Источник: https://ufa1.ru/
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    Метки: Стерлитамак

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