В Стерлитамаке рухнула автовышка: есть пострадавшие

В Стерлитамаке на улице Шаймуратова возле дома № 11 упала автовышка. По неустановленной пока причине, КАМАЗ накренился набок, и вся конструкция упала на асфальт. В тот момент в люльке находились рабочие.
В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.
Оперативного комментария ни в Управлении гражданской защиты Стерлитамака, ни в пресс-службе администрации города получить не удалось. О случившемся там узнали от журналистов.
Источник: https://ufa1.ru/
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Метки: Стерлитамак