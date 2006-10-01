В Стерлитамаке на свалку выкинули живого пони

Свидетелем бессердечного обращения с животными стала жительница Стерлитамака Милана. Под вечер в пятницу, 8 июня, на свалке возле дома № 6 по Белорецкому тракту она обнаружила привязанного к дереву пони. И рядом — ни души.



Состояние животного довольно скверное: по бокам колтунами повисла шерсть, грива и хвост похожи на мочало

— Как можно так оставить животное на привязи?! Хозяева, отзовитесь, заберите его оттуда, просто очень жалко! Ведь так нельзя! — возмутилась девушка и опубликовала пост в соцсетях.

Состояние пони довольно скверное: по бокам колтунами повисла шерсть, грива и хвост похожи на мочало. Владелицу животного вычислили довольно скоро.

— У этой бедняги есть хозяйка, ее собратья возле кинотеатра «Салават» развлекают народ. Хозяйка держит лошадей и коров в садовом массиве, недалеко от этой помойки. Садоводы неоднократно обращались в суд, но воз и ныне там, — рассказала местная жительница Валентина.