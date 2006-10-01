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    Город Агидель атаковали орды гусениц

    slavin Вчера, 12:02195
    Город Агидель атаковали орды гусениц

    Жители города Агидель делятся тревожными фотографиями, по всему городу на деревьях обнаружились целые орды гусениц. Прожорливые насекомые буквально ковром покрыли стволы многих деревьев, причем они не сильно избирательны, точат и яблони и иву и липу, все, на что были десантированы. Многие обеспокоены, чем это может грозить, не разносят ли они болезни. В соцсетях появляются призывы а-ля все сжечь, обработать отравой и обливать кипятком.


    Специалисты советуют не торопиться с выводами, и поспешных действий не принимать.

    - Такие набеги не очень уж большая редкость, и ничего особо опасного они в себе не несут, - комментирует доцент кафедры физиологии и общей биологии БашГУ, Михаил Кривошеев, - помимо неумеренного аппетита угрозы эти гусеницы не представляют. Болезни они также не разносят. Но все же такой случай было бы интересно исследовать.


    Источник: https://ufa1.ru/
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    Метки: Агидель

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