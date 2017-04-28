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    Глава администрации Мишкинского района обсудил проблемы ветеранов

    slavin 28-04-2017, 14:35193Официально , Администрация
    Глава администрации Мишкинского района обсудил проблемы ветеранов
    25 апреля глава администрации МР Мишкинский район Р. Мусин принимал граждан по проблемам ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, вдов ветеранов, тружеников тыла.

    В этот день на встречу пришел уважаемый житель села, ветеран Великой Отечественной войны Ш. Сабирзянов. Старожил села Мишкино попросил содействия в капитальном ремонте жилья. Его просьба была взята на особый контроль.

    У жительницы деревни Изимарино своя проблема — она просит оказать помощь в приобретении слухового аппарата. Супруга ветерана боевых действий обратилась с просьбой о получении сертификата на улучшение жилищных условий …

    По всем вопросам главой администрации Мишкинского района Р. Мусиным были даны разъяснения и рекомендации по решению возникших проблем.
    Алена ГРИГОРЬЕВА
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