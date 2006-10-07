Антитеррористическая комиссия Мишкинского района отчиталась о проделанной работе

На повестку дня был вынесен вопрос «Обеспечение безопасности людей и территории, а также профилактика экстремизма и терроризма в учреждениях образования, культуры, здравоохранения»…
Открывая заседание главный специалист, помощник главы администрации района И. Шакуров остановился на вопросах, касающихся сферы межконфессиональных и межнациональных отношений, предупреждения возникновения межэтнических конфликтов на территории района. Перед собравшимися отчитались руководители МКУ «Отдел образования», учреждений культуры, Центральной районной больницы… По ходу выступлений докладчики отвечали на вопросы.
В целом, по району ситуация стабильная. В Мишкинском районе проживают 23 893 человека, из них русской национальности — 7,1 процента, марийцев — 71,5, татар — 16, башкир — 4,9, других национальностей — 0,5. Все они живут в мире и согласии.
На территории района действуют 10 местных мусульманских религиозных организаций, два православных прихода (в селах Мишкино и Новотроицкое). Все они имеют свои помещения: типовые, реконструированные, в аренде.
В районе построено 6 типовых мечетей, остальные размещаются в реконструированных зданиях. В райцентре начато строительство храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Представители марийского народа имеют свои молельные места. В течение года проводятся различные мероприятия, приуроченные к национальным, религиозным праздникам («Ураза-Байрам», «Курбан-Байрам», «Рождество Христово», «Пасха», «Троица», «Уярня», «Шорыкйол» и другие). Вся информация доступна на официальном сайте администрации МР Мишкинский район, на страницах районных газет «Дружба», «Келшымаш».
В школах района ведется плановая работа, во время мероприятий детям прививается любовь к своему народу, родному языку. Работают общественные организации «Курултай башкир», «Конгресс татар», марийская общественная организация «Эрвел».
В планах — реконструкция здания кинотеатра «Мир» под Марийский историко-культурный центр.
В завершение заседания главой администрации МР Мишкинский район Р. Мусиным было рекомендовано усилить контроль в сфере межнационального согласия, приложить все силы к поддержанию стабильной, спокойной ситуации в районе.