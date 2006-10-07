Антитеррористическая комиссия Мишкинского района отчиталась о проделанной работе

Алена Григорьева

На повестку дня был вынесен вопрос «Обеспечение безопасности людей и территории, а также профилактика экстремизма и терроризма в учреждениях образования, культуры, здравоохранения»…Открывая заседание главный специалист, помощник главы администрации района И. Шакуров остановился на вопросах, касающихся сферы межконфессиональных и межнациональных отношений, предупреждения возникновения межэтнических конфликтов на территории района. Перед собравшимися отчитались руководители МКУ «Отдел образования», учреждений культуры, Центральной районной больницы… По ходу выступлений докладчики отвечали на вопросы.В целом, по району ситуация стабильная. В Мишкинском районе проживают 23 893 человека, из них русской национальности — 7,1 процента, марийцев — 71,5, татар — 16, башкир — 4,9, других национальностей — 0,5. Все они живут в мире и согласии.На территории района действуют 10 местных мусульманских религиозных организаций, два православных прихода (в селах Мишкино и Новотроицкое). Все они имеют свои помещения: типовые, реконструированные, в аренде.В районе построено 6 типовых мечетей, остальные размещаются в реконструированных зданиях. В райцентре начато строительство храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Представители марийского народа имеют свои молельные места. В течение года проводятся различные мероприятия, приуроченные к национальным, религиозным праздникам («Ураза-Байрам», «Курбан-Байрам», «Рождество Христово», «Пасха», «Троица», «Уярня», «Шорыкйол» и другие). Вся информация доступна на официальном сайте администрации МР Мишкинский район, на страницах районных газет «Дружба», «Келшымаш».В школах района ведется плановая работа, во время мероприятий детям прививается любовь к своему народу, родному языку. Работают общественные организации «Курултай башкир», «Конгресс татар», марийская общественная организация «Эрвел».В планах — реконструкция здания кинотеатра «Мир» под Марийский историко-культурный центр.В завершение заседания главой администрации МР Мишкинский район Р. Мусиным было рекомендовано усилить контроль в сфере межнационального согласия, приложить все силы к поддержанию стабильной, спокойной ситуации в районе.