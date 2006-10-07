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    В администрации Мишкинского района прошло заседание антинаркотической комиссии

    slavin Сегодня, 10:3140Официально , Администрация
    В администрации Мишкинского района прошло заседание антинаркотической комиссии
    Проблема распространения алкоголизма, пьянства, наркомании, токсикомании остается актуальной на Всероссийском уровне.

    Взят этот вопрос на особый контроль и у нас в районе. В связи с этим особое внимание уделяется предупреждению распространения пьянства и наркомании среди молодежи, уязвимых групп населения: неработающих, лиц освободившихся с мест лишения свободы, где часто приобщаются к употреблению наркотических средств. В общеобразовательных учреждениях каждый обучающийся охвачен антинаркотическими профилактическими мероприятиями: проводятся классные часы, беседы, дискуссии, внеклассные мероприятия, конкурсы, викторины…

    — В каждой школе функционируют Совет профилактики и Общественный наркологический пост, — отметил в своем выступ- лении начальник МКУ «Отдел образования» С. Александров. — Ежегодно среди детей и подростков проводятся тестирования на предмет употребления наркотических, психотропных и других токсических веществ. Пока таковых не выявлено. Каждый год составляется план совместных мероприятий с различными ведомствами и учреждениями района. Особое место в профилактике наркомании занимают средства массовой информации.

    — На территории МР Мишкинский район РБ выходят в свет две государственные СМИ — газета «Дружба» на русском языке, дублирующая ее газета «Келшымаш» на марийском, — начала свое выступление представитель СМИ района А. Иванова. — Освещение антинаркотической темы в районной газете проводится согласно государственному заданию, медиа-плану Агентства печати РБ и муниципальной программе. В целях информирования населения об опасности наркомании и алкоголизма, формирования у читателей негативного отношения к этим опасным явлениям, публикуются выступления представителей правоохранительных органов, здравоохранения, репортажи с различных мероприятий.

    Продолжил начатую тему начальник информационно-аналитического отдела администрации муниципального района Мишкинский район Х. Муртазин. Он остановился на влиянии интернета, различных сайтов на мировоззрение населения. Отметил, что образ жизни должен быть представлен в позитивном свете. Необходимо создавать и поддерживать условия, при которых выбор здорового образа жизни становится доступным и привлекательным.

    Затрагивая данную тематику, заседавшие остановились на вопросе организации летнего отдыха детей. Были заслушаны ответы представителей агропромышленного колледжа района Н. Иксановой и начальника Отдела образования С. Александрова, которые заверили в том, что сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи и обеспечение их безопасности входят в число первостепенных задач государства. Охват различными видами и формами отдыха, оздоровления детей в летний период составит 1590 человек. С учетом малозатратных форм отдыха и занятости подростков будет охвачено 2695 человек.
    Алена Григорьева
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