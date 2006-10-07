На сегодняшний день 96 молодых семей из Мишкинского района являются участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» (как часть федеральной программы «Жилище» на 2016–2020 годы), нацеленной на то, чтобы поддержать молодые семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении условий проживания. 16 из них являются многодетными и имеют приоритетное положение.
2 молодые семьи из Мишкинского района получили возможность улучшить свои жилищные условия
На сегодняшний день 96 молодых семей из Мишкинского района являются участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» (как часть федеральной программы «Жилище» на 2016–2020 годы), нацеленной на то, чтобы поддержать молодые семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении условий проживания. 16 из них являются многодетными и имеют приоритетное положение.
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