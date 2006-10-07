2 молодые семьи из Мишкинского района получили возможность улучшить свои жилищные условия

10 мая глава администрации МР Мишкинский район Рустам Мусин вручил свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение либо строительство жилого дома главам двух молодых многодетных семей — Дмитрию Игнаеву из Сосновки и Вадиму Камалиеву из деревни Чураево.



На сегодняшний день 96 молодых семей из Мишкинского района являются участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» (как часть федеральной программы «Жилище» на 2016–2020 годы), нацеленной на то, чтобы поддержать молодые семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении условий проживания. 16 из них являются многодетными и имеют приоритетное положение.

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