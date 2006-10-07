Рустэм Хамитов: «Решение о проведении Фольклориады в Уфе является признанием вклада Башкортостана в развитие межнационального согласия»

В документе отмечается, что в соответствии с решением Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств Российская Федерация получила право на проведение VI Всемирной фольклориады в 2020 году. Согласно Указу, местом её проведения станет Уфа.В связи с тем, что это международное событие имеет большое культурное значение, Правительству России поручено образовать организационный комитет по подготовке и проведению VI Всемирной фольклориады, который должен разработать и утвердить план основных мероприятий.Указом установлено, что финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением Фольклориады, будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству культуры России.Правительство Башкортостана должно принять меры по обеспечению подготовки и проведения Фольклориады, в том числе по финансированию расходов на эти цели за счёт бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников.Согласно документу, органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано принять участие в подготовке и проведении VI Всемирной фольклориады.– Символично, что Фольклориада пройдет в Башкортостане – республике, расположенной на стыке Европы и Азии. Взаимное проникновение культур способно соединить не только Восток и Запад, но и народы всего мира. Знакомясь с достижениями друг друга, осознавая богатство и уникальность собственных духовных традиций, люди обогащают культурную жизнь и сближают континенты, – отметил Рустэм Хамитов. – Решение о проведении VI Всемирной фольклориады в Уфе является признанием вклада Башкортостана в развитие межнационального согласия, дружбы и братства между народами, а тем самым и укрепление единства России. Без сомнения, Башкортостан, имеющий опыт проведения таких мероприятий международного масштаба, как саммиты ШОС и БРИКС, справится с этой ответственной задачей.Всемирная фольклориада является частью официальных мероприятий Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF). Традиционно в ней принимают участие около трёх тысяч артистов из 60-80 стран.Первая Фольклориада была проведена в 1996 году в Голландии, вторая – в 2000 году в Японии. Третьим местом проведения Фольклориады стала Венгрия. В 2012 году с успехом прошла четвертая Всемирная фольклориада CIOFF в Южной Корее. Страной проведения Всемирной фольклориады-2016 стала Мексика.В октябре 2015 года на 45-м Всемирном конгрессе и Генеральной Ассамблее Международного совета организации фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF) было объявлено, что Фольклориада 2020 года пройдёт в Республике Башкортостан.