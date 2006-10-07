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    ПМЭФ-2017: Башкортостан вошел в ТОП-15 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

    slavin Вчера, 15:5548Официально
    ПМЭФ-2017: Башкортостан вошел в ТОП-15 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
    2 июня на площадке Петербургского международного экономического форума объявлены результаты ежегодного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, формируемого Агентством стратегических инициатив.

    По итогам 2016 года Республика Башкортостан значительно улучшила свои позиции и вошла в группу лидеров, заняв 13 место. Как отметили организаторы мероприятия, Башкортостан сделал хороший рывок в формировании инвестиционного климата и поднялся на семь пунктов по сравнению с предыдущим рейтингом.

    – Башкортостан продемонстрировал хороший рост. Это говорит о планомерной работе, проводимой в регионе, – сообщила Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева.

    Оценка проводилась по 45 показателям в рамках четырех направлений: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого предпринимательства». Основа Национального рейтинга – мнение бизнес-сообщества.

    Справочно:
    С 2015 года традиционной площадкой представления результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации является Петербургский международный экономический форум. За время существования Национальный рейтинг доказал свою эффективность в оценке усилий властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса в регионах, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. В 2015 году Республика Башкортостан занимала в Национальном рейтинге 40 место, в 2016 году поднялась на 20 место.
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