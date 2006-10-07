Республика Башкортостан и «Роснефть» укрепляют сотрудничество

Республика Башкортостан и ПАО НК «Роснефть» в рамках XXI Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о расширении сотрудничества. Подписи под документом поставили Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов и Главный исполнительный директор ПАО НК «Роснефть» Игорь Сечин.Соглашение предполагает участие НК «Роснефть» в реализации социальных проектов, в том числе в области физической культуры и спорта. Правительство Башкортостана в порядке, предусмотренном законодательством, примет меры по стимулированию инвестиционной активности и улучшению условий ведения бизнеса.– Подписанное сегодня соглашение имеет принципиальное значение для республики. Оно определяет объём и содержание благотворительной программы «Роснефти» в Башкортостане. Документ предполагает реализацию важных социальных проектов, в том числе в муниципалитетах региона, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Перечень объектов формировался с учётом пожеланий муниципалитетов.– «Роснефть» недавно начала работу в республике, однако наше конструктивное сотрудничество с руководством Башкортостана динамично развивается. Уже есть конкретные результаты совместной работы, имеющие значение как для компании «Башнефть», так и для экономики региона, – отметил Игорь Сечин, комментируя подписание соглашения. – В дальнейшем мы планируем завершить модернизацию уфимской группы заводов, что положительным образом скажется на развитии производственной базы компании. Кроме того, благодаря реализации намеченных социальных программ мы рассчитываем существенно повысить уровень жизни в республике.Справка: