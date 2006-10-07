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    Рустэм Хамитов сформировал новый состав Центризбиркома Башкирии

    slavin Вчера, 08:5598Официально
    Рустэм Хамитов сформировал новый состав Центризбиркома Башкирии
    Глава Башкортостана своим указом назначил шесть членов Центральной избирательной комиссии. Таким образом, Рустэм Хамитов завершил формирование ЦИК Башкирии. Глава региона назначил:

    — действующего председателя ЦИК РБ Хайдара Валеева (предложен ЦИК России),

    — Марата Гадилова (предложен райсоветом Кушнаренковского района),

    — Ляйсан Гарипову (предложена партией ЛДПР), Ильдара Каримова (предложен райсоветом Благовещенского района),

    — Геннадия Шабаева (предложен партией «Патриоты России»),

    — Руслана Ямалетдинова (предложен партией «Единая Россия»).

    Сегодня же депутаты Госсобрания Башкирии определили шесть членов Центральной избирательной комиссии Башкортостана с правом решающего голоса. Рейтинговое голосование состоялось на пленарном заседании.

    Новый состав избирается в связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии 26 июня 2017 года. В соответствии с федеральным и региональным законодательством о выборах, в ЦИК нового состава войдут 12 членов с правом решающего голоса.

    Половина членов республиканского избиркома назначается Госсобранием, другая половина — Главой Башкортостана. При этом как Госсобрание, так и Глава республики должны назначить не менее одного члена избирательной комиссии на основе поступивших предложений ЦИК России.

    Центризбирком России ранее рекомендовал Главе республики назначить членом региональной комиссии нового состава нынешнего председателя — Хайдара Валеева, а Государственному Собранию — Марину Долматову, секретаря комиссии действующего состава.

    Кандидаты избирались на основе предложений, поступивших от политических партий, выдвинувших списки кандидатов и допущенных к распределению депутатских мандатов в Госдуме, Госсобрании Башкортостана, а также предложений представительных органов муниципальных образований, ЦИК республики предыдущего состава, ЦИК РФ.
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