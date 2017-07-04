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    В рамках муниципального сотрудничества состоялся семинар глав сельских поселений Калтасинского и Мишкинского районов

    slavin 4-07-2017, 15:14527Официально
    В рамках муниципального сотрудничества состоялся семинар глав сельских поселений Калтасинского и Мишкинского районов
    В лучших традициях Мишкинского гостеприимства на границе Мишкинского и Бураевского районов калтасинскую делегацию хлебом-солью встречала наша группа, состоящая из руководителя муниципалитета Р. Мусина, секретаря Совета Мишкинского района Т. Колединой, глав сельских поселений.

    После традиционного распробования свежего хлеба, сдобренного крупнозернистой солью, участники межрайонного семинара с большим удовольствием прослушали величальную песню в исполнении ансамбля «Акарт». Далее делегация проследовала в Баймурзинский клуб, где ознакомилась с работой местного СДК, музея, деятельностью ансамбля «Акарт».

    Участники семинара побывали на пожарном полигоне, где в полной боевой готовности была выставлена техника огнеборцев СП.

    С проблемами сельского поселения в сфере пожарной безопасности с участниками семинара поделились руководитель местного сельского поселения, глава администрации сельского поселения Баймурзинский сельсовет Б. Байбулатов, начальник ПСЧ‑87 С. Вялов, секретарь Совета муниципального района Т. Коледина и другие.

    Далее участники семинара проследовали на кайраковские земли. Руководитель сельского поселения В. Захаров ознакомил делегацию с работой добровольной пожарной охраны с осмотром спецтехники, реконструируемого ФАП. Калтасинцы проявили интерес к деятельности сельского клуба и местного ансамбля «Ший памаш». Немало слушателей вокруг себя собрали лекторы Т. Коледина, В. Захаров и С. Вялов.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    Вениамин КОНДОГИН

    В рамках муниципального сотрудничества состоялся семинар глав сельских поселений Калтасинского и Мишкинского районов

    В рамках муниципального сотрудничества состоялся семинар глав сельских поселений Калтасинского и Мишкинского районов
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