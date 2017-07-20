— Родился я в селе Мишкино. Получил среднее образование в Мишкинской средней школе № 1. Затем окончил экономический факультет аграрного университета. Приехал на малую родину, несколько лет успел поработать главным экономистом управления сельского хозяйства района. Затем перевелся в Уфу, начал работать в многоотраслевом холдинге, включающем в себя десятки предприятий из реального сектора экономики Республики Башкортостан, в группе компаний «Нерал». Трудился в управляющей компании Белебеевского молочного комбината, который производит сыры, масло, сухие и цельномолочные изделия.



Услышав о конкурсе, я решил принять в нем участие. Считаю, быть полезным малой родине — это многого стоит.



Женат. У меня трое детей.

— Он выдался спокойным. В предыдущие годы, работая в управлении сельского хозяйства, я уже был знаком со многими специалистами. Много лет проработал с главным агрономом отдела сельского хозяйства Р. Бариевым, главным агрохимиком района В. Паляевым, заместителем главного бухгалтера администрации муниципального района Мишкинский район З. Изибаевой. Так получилось, что я вернулся в знакомый коллектив, но только в другой должности.

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Беседовала А. ГРИГОРЬЕВА