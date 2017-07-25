Деятельность антитеррористической комиссии Мишкинского района получила хорошую оценку

— Организатором, исполнителем и координатором работы по противодействию и профилактике терроризма в районе выступает администрация МР Мишкинский район, создана антитеррористическая комиссия, куда входят представители подразделений территориальных, федеральных органов исполнительной власти и местного самоуправления. Основная цель прошедшей проверки — это оценка эффективности организационно-управленческих мер, принятых антитеррористической комиссией муниципального района Мишкинский район РБ по координации деятельности подразделений территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, местного самоуправления, хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, общественных организаций при решении вопросов профилактики терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

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А. ГРИГОРЬЕВА.

Сегодня реальную угрозу для общества представляет терроризм, стремительный рост которого приносит страдания и гибель большому количеству людей. Организаторы террористических актов стремятся посеять страх среди населения, дестабилизировать обстановку, нанести ущерб государству, затруднить работу правоохранительных органов. Усиленно противостоять угрозе терроризма можно только тогда, когда подавляющее большинство граждан владеет основами знаний по предупреждению террористических актов и защите при их возникновении. О том, как ведется работа антитеррористической направленности в районе, сегодня мы беседуем с секретарем антитеррористической комиссии муниципального района Мишкинский район О. Биктубаевой.