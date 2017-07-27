Уроженец Мишкинского района получил госнаграду из рук Главы Башкирии

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А. ГРИГОРЬЕВА

13 июля в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан.Орденами, знаками отличия, почётными грамотами и званиями отмечены профессиональные достижения 54 работников промышленности, транспорта и связи, жилищно-коммунального хозяйства, банковской сферы, государственной службы, муниципального управления, избирательной системы, безопасности, социальных служб, гостиничного комплекса, сервиса, здравоохранения, образования и науки, культуры, библио­течного дела, физкультуры и спорта, печати и СМИ. Среди награжденных был наш земляк, уроженец деревни Кайраково Валерий Шамратович Шамаев.Со словами приветствия к собравшимся обратился Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов: «Рад видеть вас здесь в этом зале, в котором сейчас состоится процедура вручения государственных наград. Во-первых, хочу поздравить вас с этим событием, пожелать вам всего самого доброго. Хочу, чтобы вы были здоровыми, продолжали также активно трудиться на своих рабочих местах, в своих коллективах. Во-вторых, хочу сказать, что ваш труд вливается в целом в работу нашей республики. Наши совместные результаты неплохие. Республика хорошими шагами идёт вперёд.