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    Уроженец Мишкинского района получил госнаграду из рук Главы Башкирии

    slavin 27-07-2017, 14:05427Официально
    Уроженец Мишкинского района получил госнаграду из рук Главы Башкирии
    Уроженец деревни Кайраково, сейчас житель города Благовещенска, Валерий Шамаев получил из рук Главы Башкортостана Рустэма Хамитова государственную награду «Заслуженный учитель Республики Башкортостан»

    13 июля в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан.

    Орденами, знаками отличия, почётными грамотами и званиями отмечены профессиональные достижения 54 работников промышленности, транспорта и связи, жилищно-коммунального хозяйства, банковской сферы, государственной службы, муниципального управления, избирательной системы, безопасности, социальных служб, гостиничного комплекса, сервиса, здравоохранения, образования и науки, культуры, библио­течного дела, физкультуры и спорта, печати и СМИ. Среди награжденных был наш земляк, уроженец деревни Кайраково Валерий Шамратович Шамаев.

    Со словами приветствия к собравшимся обратился Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов: «Рад видеть вас здесь в этом зале, в котором сейчас состоится процедура вручения государственных наград. Во-первых, хочу поздравить вас с этим событием, пожелать вам всего самого доброго. Хочу, чтобы вы были здоровыми, продолжали также активно трудиться на своих рабочих местах, в своих коллективах. Во-вторых, хочу сказать, что ваш труд вливается в целом в работу нашей республики. Наши совместные результаты неплохие. Республика хорошими шагами идёт вперёд.

    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    А. ГРИГОРЬЕВА
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