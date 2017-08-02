Делегация глав сельских поселений МР Мишкинский район посетила Калтасинский район

Недавно посетившие наш район калтасинцы пригласили нашу делегацию в свой муниципалитет, и в конце прошлой недели делегация глав сельских поселений во главе с секретарем Совета МР Мишкинский район Татьяной Колединой с ответным визитом побывала у соседей.— Татьяна Александровна, как встретили вас калтасинцы?
— Нашу делегацию калтасинцы встретили хлебом–солью на границе района. Первая остановка была в деревне Старотураево, СХПК «Восход», где обзорную экскурсию по хозяйству провел заместитель главы администрации МР Калтасинский район по сельскому хозяйству А. Хамидуллин.— В хозяйстве есть, чем можно гордиться?
— Оно просто поразило своими масштабами. Посевные площади более 2000 гектаров, дойное стадо — 300 голов, откормочный корпус, сельхозтехника, строящееся зернохранилище, цех по производству мясной и молочной продукции — всё говорило о рачительном хозяине.
Затем наша группа посетила деревню Кургак СП Большекачаковский сельсовет, где мы увидели результат участия жителей в Программе поддержки местных инициатив в 2016 году.
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Фирдаус КАДИКОВА
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