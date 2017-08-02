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    Делегация глав сельских поселений МР Мишкинский район посетила Калтасинский район

    slavin 2-08-2017, 09:17338Официально
    Делегация глав сельских поселений МР Мишкинский район посетила Калтасинский район
    Недавно посетившие наш район калтасинцы пригласили нашу делегацию в свой муниципалитет, и в конце прошлой недели делегация глав сельских поселений во главе с секретарем Совета МР Мишкинский район Татьяной Колединой с ответным визитом побывала у соседей.

    — Татьяна Александровна, как встретили вас калтасинцы?
    — Нашу делегацию калтасинцы встретили хлебом–солью на границе района. Первая остановка была в деревне Старотураево, СХПК «Восход», где обзорную экскурсию по хозяйству провел заместитель главы администрации МР Калтасинский район по сельскому хозяйству А. Хамидуллин.


    — В хозяйстве есть, чем можно гордиться?
    — Оно просто поразило своими масштабами. Посевные площади более 2000 гектаров, дойное стадо — 300 голов, откормочный корпус, сельхозтехника, строящееся зернохранилище, цех по производству мясной и молочной продукции — всё говорило о рачительном хозяине.

    Затем наша группа посетила деревню Кургак СП Большекачаковский сельсовет, где мы увидели результат участия жителей в Программе поддержки местных инициатив в 2016 году.


    Подробности читайте в газете "Дружба". Полный текст новости будет доступен через 2 недели


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    Фирдаус КАДИКОВА
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