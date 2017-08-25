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    В Мишкинском районе реконструирован автомобильный мост

    slavin 25-08-2017, 20:55231Официально
    В Мишкинском районе реконструирован автомобильный мост Фото: bashinform.ru
    В рамках рабочей поездки в Мишкинский район Глава Башкортостана Рустэм Хамитов оценил качество выполненного капитального ремонта автомобильного моста через реку Кынгыр в деревне Баймурзино.

    Мост построили еще в 1970 году с применением местных строительных материалов, поэтому в последние годы он находился в аварийном состоянии. Школьному автобусу и жителям близлежащих населённых пунктов приходилось добираться до Баймурзино в объезд протяжённостью 15 км.

    В декабре 2016 года подрядная организация ООО «Дормост» приступила к строительству моста из полной металлической конструкции с асфальтобетонными подходами к мосту и пешеходным переходом. Объект был введён в эксплуатацию в этом месяце.

    Рустэм Хамитов пообщался с жителями деревни, поинтересовался их потребностями и обсудил с руководством района вопросы развития территории. В настоящее время в Баймурзино проведён газ, завершается капитальный ремонт системы водоснабжения. Остаётся необходимость в обновлении фельдшерско-акушерского пункта, располагающегося в старом здании и не отвечающего современным требованиям. Глава республики отметил, что в ближайшее время в рамках программы модернизации сельских ФАПов в деревне будет оборудован современный модульный фельдшерский пункт.

    В Мишкинском районе реконструирован автомобильный мост
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    Метки: Баймурзино

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