Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    В Мишкинском районе начал работу первый в стране пансионат для пожилых и инвалидов на условиях государственно-частного партнерства

    slavin 25-08-2017, 20:59282Официально
    В Мишкинском районе начал работу первый в стране пансионат для пожилых и инвалидов на условиях государственно-частного партнерства Фото: bashinform.ru
    В мае этого года в Башкортостане было заключено первое в стране концессионное соглашение о создании негосударственного пансионата стационарного социального обслуживания для пожилых и инвалидов в деревне Ирсаево Мишкинского района. В ходе рабочей поездки Глава республики Рустэм Хамитов ознакомился с пилотным проектом государственно-частного партнёрства в социальной сфере.

    Неиспользуемое сооружение в 2012 году было передано в государственную собственность с целью оборудования пансионата на 25 койко-мест. В 2013 году был выполнен капитальный ремонт жилых помещений, кровли, произведена полная замена оконных блоков и входных групп, внутренних и внешних систем холодного водоснабжения, отопления, канализации, электрообеспечения на общую сумму 16,4 млн рублей. Однако для запуска объекта требовалось дополнительное вложение финансовых средств на приобретение мебели, прачечного, кухонно-варочного, медицинского и иного оборудования, монтаж автоматической пожарной сигнализации.

    Согласно условиям заключенного соглашения, рассчитанного на 25 лет, объём инвестиций, осуществляемых концессионером – ООО Центр социального обслуживания населения «Семья», составит не менее 5 млн рублей. При реализации проекта будет создано 15 рабочих мест и 25 современных комфортабельных койко-мест для получателей социальных услуг.

    В настоящее время в пансионате сформирован штат, производится заселение получателей социальных услуг, направляемых по путевке Минтруда РБ. С сентября также начнётся заселение на коммерческой основе.

    Глава республики осмотрел приёмный покой, жилые помещения, комнату отдыха, столовую, гостевую комнату, медицинский кабинет, который оказывает услуги не только жителям пансионата, но и местному населению.

    – Молодцы! Вы одни из первых в стране, кто заключил концессию. Посмотрим, если у вас получится, будем тиражировать этот опыт, – отметил Рустэм Хамитов. – Вас как первопроходцев надо поддерживать. Нужно, чтобы всё получилось.

    В Мишкинском районе начал работу первый в стране пансионат для пожилых и инвалидов на условиях государственно-частного партнерства

    В Мишкинском районе начал работу первый в стране пансионат для пожилых и инвалидов на условиях государственно-частного партнерства
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Ирсаево

    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus