В Мишкинском районе начал работу первый в стране пансионат для пожилых и инвалидов на условиях государственно-частного партнерства

В мае этого года в Башкортостане было заключено первое в стране концессионное соглашение о создании негосударственного пансионата стационарного социального обслуживания для пожилых и инвалидов в деревне Ирсаево Мишкинского района. В ходе рабочей поездки Глава республики Рустэм Хамитов ознакомился с пилотным проектом государственно-частного партнёрства в социальной сфере.Неиспользуемое сооружение в 2012 году было передано в государственную собственность с целью оборудования пансионата на 25 койко-мест. В 2013 году был выполнен капитальный ремонт жилых помещений, кровли, произведена полная замена оконных блоков и входных групп, внутренних и внешних систем холодного водоснабжения, отопления, канализации, электрообеспечения на общую сумму 16,4 млн рублей. Однако для запуска объекта требовалось дополнительное вложение финансовых средств на приобретение мебели, прачечного, кухонно-варочного, медицинского и иного оборудования, монтаж автоматической пожарной сигнализации.Согласно условиям заключенного соглашения, рассчитанного на 25 лет, объём инвестиций, осуществляемых концессионером – ООО Центр социального обслуживания населения «Семья», составит не менее 5 млн рублей. При реализации проекта будет создано 15 рабочих мест и 25 современных комфортабельных койко-мест для получателей социальных услуг.В настоящее время в пансионате сформирован штат, производится заселение получателей социальных услуг, направляемых по путевке Минтруда РБ. С сентября также начнётся заселение на коммерческой основе.Глава республики осмотрел приёмный покой, жилые помещения, комнату отдыха, столовую, гостевую комнату, медицинский кабинет, который оказывает услуги не только жителям пансионата, но и местному населению.– Молодцы! Вы одни из первых в стране, кто заключил концессию. Посмотрим, если у вас получится, будем тиражировать этот опыт, – отметил Рустэм Хамитов. – Вас как первопроходцев надо поддерживать. Нужно, чтобы всё получилось.