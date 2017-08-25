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    В Мишкинском районе студенты колледжа приступили к уборке зерновых

    slavin 25-08-2017, 21:05382Официально
    В Мишкинском районе студенты колледжа приступили к уборке зерновых Фото: bashinform.ru
    В рамках рабочей поездки в Мишкинский район Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ознакомился с ходом уборочных работ на полях учебного хозяйства Мишкинского агропромышленного колледжа у деревни Нововаськино.

    Директор колледжа Валерий Байбулатов рассказал, что студенты в рамках летней практики только приступают к уборке урожая. По его словам, работа на комбайне в дальнейшем помогает ребятам в учебной деятельности.

    В этом году выполнен план по приёму, в образовательное учреждение зачислено 150 студентов, которые будут обучаться по таким специальностям, как «мастер сельскохозяйственного производства», «тракторист-машинист», «пчеловод», «мастер общестроительных работ», «повар, кондитер».

    По словам министра сельского хозяйства РБ Ильшата Фазрахманова, в настоящее время обсуждается вопрос создания сельхозпредприятия на базе учебного хозяйства колледжа, а также организации «Школы молодого фермера» для комплексной подготовки будущих аграриев – от изучения современных агротехнологий до практики составления бизнес-плана. Рустэм Хамитов поддержал эти инициативы.

    Позднее Глава республики выступил на районном августовском совещании по образованию, где отметил необходимость активнее работать в части профессионального образования.

    – Наш Мишкинский агропромышленный колледж работает неплохо. Мы проехали, посмотрели, как ребята, ученики этого училища вышли на уборку, как они обращаются с техникой, какие у них есть навыки в этом плане, – рассказал Глава Башкортостана. – Мишкинский агропромышленный колледж первым в республике выполнил план по приёму, и это очень хорошо. Директор активный, оставляет положительное впечатление. Ходит по домам, агитирует, набрал себе в целом уже 300 с лишним учеников.

    В Мишкинском районе студенты колледжа приступили к уборке зерновых

    В Мишкинском районе студенты колледжа приступили к уборке зерновых

    В Мишкинском районе студенты колледжа приступили к уборке зерновых
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    Метки: агроколледж

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