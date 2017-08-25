Рустэм Хамитов посетил паралимпийский центр в Мишкинском районе

В здании размещены гостиница, столовая, бассейн, стрелковый тир, тренажёрный и теннисный залы, отвечающие международным требованиям для тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований среди спортсменов-инвалидов. В ФОКе предусмотрены все удобства для людей с ограниченными возможностями – специальные поручни, лифт и подъемники для колясочников, пандусы, широкие коридоры и дверные проемы для удобства передвижения.В настоящее время бассейн и тренажёрный зал посещают все желающие. Ежедневно в комплексе занимаются от 50 до 100 человек. Кроме того, на территории ФОКа проживают и проводят тренировочные сборы команды Региональной общественной организации «Союз боевых искусств РБ».Глава республики осмотрел помещения спорткомплекса и обсудил с руководством района перспективы его развития и эффективного использования.