Глава республики Рустэм Хамитов побывал с рабочей поездкой в Мишкинском районе

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glavarb.ru

В декабре 2016 года подрядная организация ООО «Дормост» приступила к строительству моста из полной металлической конструкции с асфальтобетонными подходами к мосту и пешеходным переходом. Объект был введён в эксплуатацию в этом месяце.Рустэм Хамитов пообщался с жителями деревни, поинтересовался их потребностями и обсудил с руководством района вопросы развития территории. В настоящее время в Баймурзино проведён газ, завершается капитальный ремонт системы водоснабжения. Остаётся необходимость в обновлении фельдшерско-акушерского пункта, располагающегося в старом здании и не отвечающего современным требованиям. Глава республики отметил, что в ближайшее время в рамках программы модернизации сельских ФАПов в деревне будет оборудован современный модульный фельдшерский пункт.В мае этого года в Башкортостане было заключено первое в стране концессионное соглашение о создании негосударственного пансионата стационарного социального обслуживания для пожилых и инвалидов в деревне Ирсаево Мишкинского района. В ходе рабочей поездки Рустэм Хамитов ознакомился с пилотным проектом государственно-частного партнёрства в социальной сфере.Неиспользуемое сооружение в 2012 году было передано в государственную собственность с целью оборудования пансионата на 25 койко-мест. В 2013 году был выполнен капитальный ремонт жилых помещений, кровли, произведена полная замена оконных блоков и входных групп, внутренних и внешних систем холодного водоснабжения, отопления, канализации, электрообеспечения на общую сумму 16,4 млн рублей. Однако для запуска объекта требовалось дополнительное вложение финансовых средств на приобретение мебели, прачечного, кухонно-варочного, медицинского и иного оборудования, монтаж автоматической пожарной сигнализации.Согласно условиям заключенного соглашения, рассчитанного на 25 лет, объём инвестиций, осуществляемых концессионером – ООО Центр социального обслуживания населения «Семья», составит не менее 5 млн рублей. При реализации проекта будет создано 15 рабочих мест и 25 современных комфортабельных койко-мест для получателей социальных услуг.В настоящее время в пансионате сформирован штат, производится заселение получателей социальных услуг, направляемых по путевке Минтруда РБ. С сентября также начнётся заселение на коммерческой основе.Глава республики осмотрел приёмный покой, жилые помещения, комнату отдыха, столовую, гостевую комнату, медицинский кабинет, который оказывает услуги не только жителям пансионата, но и местному населению.– Молодцы! Вы одни из первых в стране, кто заключил концессию. Посмотрим, если у вас получится, будем тиражировать этот опыт, – отметил Рустэм Хамитов. – Вас как первопроходцев надо поддерживать. Нужно, чтобы всё получилось.У деревни Нововаськино Глава республики ознакомился с ходом уборочных работ на полях учебного хозяйства Мишкинского агропромышленного колледжа.Директор колледжа Валерий Байбулатов рассказал, что студенты в рамках летней практики только приступают к уборке урожая. По его словам, работа на комбайне в дальнейшем помогает ребятам в учебной деятельности.В этом году выполнен план по приёму, в образовательное учреждение зачислено 150 студентов, которые будут обучаться по таким специальностям, как «мастер сельскохозяйственного производства», «тракторист-машинист», «пчеловод», «мастер общестроительных работ», «повар, кондитер».По словам министра сельского хозяйства РБ Ильшата Фазрахманова, в настоящее время обсуждается вопрос создания сельхозпредприятия на базе учебного хозяйства колледжа, а также организации «Школы молодого фермера» для комплексной подготовки будущих аграриев – от изучения современных агротехнологий до практики составления бизнес-плана. Рустэм Хамитов поддержал эти инициативы.В селе Мишкино Глава республики выступил на районном августовском совещании по образованию.– Проезжал мимо, узнал, что здесь проходит районный августовский педсовет, решил, что обязательно зайду к вам, – сказал Рустэм Хамитов. – Хочу поздравить вас с наступающим новым учебным годом, пожелать всего самого доброго, хорошего.Руководитель региона отметил, что система образования республики на сегодняшний день работает эффективно. Вместе с тем, необходимо укреплять позиции в олимпиадном движении, внедрять технологии электронного обучения, активнее работать в части профессионального образования.– Наш Мишкинский агропромышленный колледж работает неплохо. Мы проехали, посмотрели, как ребята, ученики этого училища вышли на уборку, как они обращаются с техникой, какие у них есть навыки в этом плане, – рассказал Глава Башкортостана. – Мишкинский агропромышленный колледж первым в республике выполнил план по приёму, и это очень хорошо. Директор активный, оставляет положительное впечатление. Ходит по домам, агитирует, набрал себе в целом уже 300 с лишним учеников.В своём выступлении Рустэм Хамитов затронул вопросы оптимизации образовательных учреждений, отметив, что к этой мере можно прибегать только в самом крайнем случае. Школьники по возможности должны получать образование в своих населённых пунктах, в том числе с использованием современных технологий дистанционного обучения.– Хочу засвидетельствовать вам своё почтение, свою признательность за то, что учителя никогда нас не подводят, всегда работают на благо Родины, нашего государства, республики, района села, – подчеркнул Глава региона. – Спасибо за ваш труд, самоотверженность, за то, что заряжаете наше общество оптимизмом.В райцентре Мишкино Рустэм Хамитов посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Триумф», открытый в 2016 году как Центр паралимпийского спорта.В здании размещены гостиница, столовая, бассейн, стрелковый тир, тренажёрный и теннисный залы, отвечающие международным требованиям для тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований среди спортсменов-инвалидов. В ФОКе предусмотрены все удобства для людей с ограниченными возможностями – специальные поручни, лифт и подъемники для колясочников, пандусы, широкие коридоры и дверные проемы для удобства передвижения.В настоящее время бассейн и тренажёрный зал посещают все желающие. Ежедневно в комплексе занимаются от 50 до 100 человек. Кроме того, на территории ФОКа проживают и проводят тренировочные сборы команды Региональной общественной организации «Союз боевых искусств РБ».Глава республики осмотрел помещения спорткомплекса и обсудил с руководством района перспективы его развития и эффективного использования.