В Мишкинском районе прошло заседание антинаркотической комиссии

Фирдаус Кадикова

Профилактика наркомании стала неотъемлемой частью работы администрации района и сельских поселений, отделов здравоохранения и внутренних дел, образования и культуры.Антинаркотическая комиссия района под председательством главы муниципалитета Рустама Мусина проводит постоянную работу в этом направлении. В повестку дня очередного заседания комиссии, которое вела заместитель главы администрации МР Мишкинский район по социальным вопросам и кадрам Л. Александрова, был включен доклад начальника Отдела МВД России по РБ в Мишкинском районе Л. Худойназарова. Он подвел итоги оперативно-профилактических мероприятий «Мак» за 2017 год, проведенных в два этапа: 1 — с 13 июня по 15 июля, 2 — с 1 августа по 30 сентября. В межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак» приняло участие 40 сотрудников полиции. Сотрудниками ОУР и ООП проведены профилактические беседы с учащимися образовательных учреждений на территории муниципального района Мишкинский район.За время проведения операции «Мак» по линии незаконного оборота наркотических средств сотрудниками ОУР Отдела МВД России по Мишкинскому району выявлено 2 преступления.10 июля сотрудниками полиции задержан гражданин С. При личном досмотре обнаружен и изъят полимерный пакет, в котором находилось наркотикосодержащее растение — конопля массой 395 грамм, незаконно без цели сбыта собранное на территории заброшенной фермы. По данному факту возбуждено уголовное дело.30 августа в ходе осмотра жилища гражданина А. сотрудниками ОУР Отдела МВД России по Мишкинскому району на верхней полке и в каменной печи обнаружено вещество растительного происхождения, которое согласно заключению является наркотическим средством каннабисом (марихуаной) массой 91.27 гр. Данный каннабис тоже был собран вблизи заброшенной фермы. И по этому факту возбуждено уголовное дело. Из незаконного оборота изъято 496,62 грамм каннабиса (марихуаны).Всего за 2017 год из незаконного оборота изъято 551 гр. каннабиса.Выявлено и уничтожено 8 очагов произрастания дикорастущих наркотикосодержащих растений.Большую роль в борьбе с наркоманией играют спорт и физическая культура. Об этом говорила главный специалист комитета по делам молодежи, секретарь комиссии О. Биктубаева. Ольга Петровна отметила, что в районе культивируются лыжный спорт и легкая атлетика, шахматы и шашки. В связи с открытием второго ФОК в последнее время многие начали заниматься плаванием, но загруженность ФОК неполная. Спорт в районе всегда был на должном уровне, сейчас появились новые возможности для занятий, поэтому необходимо пропагандировать здоровый образ жизни особенно среди подрастающего поколения. Радует и то, что оживился совет ветеранов района, который ведет работу по пропаганде физической культуры среди людей пенсионного возраста.Начальник МКУ Отдел образования С. Александров подчеркнул, что по итогам прошлогоднего тестирования обучающихся школ, в котором приняли участие 450 школьников, подростков с подозрением на употребление наркосодержащих средств не выявлено. Обучающиеся учебных заведений проходят ежегодные медицинские осмотры, в ходе которых особое внимание уделяется и психологическому состоянию детей.С информацией о антинаркотической профилактической работе в ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж ознакомила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Л. Акбулдина. Она от- метила, что в учебные программы включаются вопросы профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма. Контингент колледжа составляет 340 учащихся, из них 23 сирот.В колледже функционирует наркопост. Среди студентов Мишкинского агропромышленного колледжа в сентябре было проведено добровольное тестирование на предмет употребления наркотических средств, которое показало, что среди студентов нет употребляющих наркотические средства.В колледже налажена тесная работа с комитетом по делам молодежи, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МР Мишкинский район, с инспектором по делам несовершеннолетних Отдела внутренних дел, ФОК, Центральной районной библиотекой и ЦРБ.Основными формами совместной работы по профилактике наркомании являются организация и проведение просветительских мероприятий для обучающихся по проблемам наркомании, СПИДа и пропаганде здорового образа жизни, привлечение молодежи в ряды волонтерского движения по пропаганде ЗОЖ, проведение бесед и лекций специалистов и многое другое. Руководителем физической культуры проводятся традиционные спортивные мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни, вовлечение подростков «группы риска» в спортивные секции.Поведение подростков, нарушающих правила поведения в общественных местах, употребляющих алкоголь и табачные изделия, рассматривается на заседаниях совета профилактики, на заседаниях комитета по делам несовершеннолетних.Ответственным секретарем КДН и ЗП администрации района П. Саметовым были подведены итоги летней кампании для «трудных подростков». Петр Саметович обратил внимание на то, что в связи с загруженностью МФЦ, через который дети получают путевки в лагеря, не все желающие попадают в спортивно-оздоровительный лагерь. Да и не все родители знают, как получить путевку, в какое время нужно подать заявление на нее. Есть и такие случаи, когда устроившись в лагере, трудные подростки не желают там оставаться, а родители идут на уступки и забирают их домой. Подростки — особая возрастная категория, требующая больше внимания, поэтому для работы с ними нужны опытные педагоги, умеющие и личный пример показать, и убеждать словом. Несмотря на все сложности, работа с трудными подростками ведется.Глава администрации района Рустам Мусин подвел итоги заседания, подчеркнул важность работы в этом направлении, внес свои предложения.