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    В Мишкинском районе прием граждан провел замминистра ЖКХ Башкирии

    slavin 18-10-2017, 09:48159Официально , Администрация
    В Мишкинском районе прием граждан провел замминистра ЖКХ Башкирии
    13 октября в кабинете главы администрации муниципалитета жителей района вместо министра жилищно-коммунального хозяйства РБ С. Афонина принял заместитель министра ЖКХ РБ Ю. Палтусов.

    На прием записались 5 человек, которые обратились к нему с вопросами, в основном, касающимся газификации и газопровода как в райцентре, так и на периферии, программы переселения жильцов из аварийных жилых домов.

    Жильцы дома № 44 по улице Мира подняли вопрос перевода их дома на индивидуальное газовое отопление, так как в зимние холода в квартирах холодно.

    Директор ООО «Стройпроект» Р. Шамсутдинов обратился с просьбой о помощи в приобретении коммунальной техники, которой не хватает как в летнее, так и зимнее время.

    Юрий Александрович внимательно слушал все обращения, задавал интересующие его вопросы. Все вопросы взяты под контроль.
    В. Аглямова
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