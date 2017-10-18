В Мишкинском районе прием граждан провел замминистра ЖКХ Башкирии

В. Аглямова

На прием записались 5 человек, которые обратились к нему с вопросами, в основном, касающимся газификации и газопровода как в райцентре, так и на периферии, программы переселения жильцов из аварийных жилых домов.Жильцы дома № 44 по улице Мира подняли вопрос перевода их дома на индивидуальное газовое отопление, так как в зимние холода в квартирах холодно.Директор ООО «Стройпроект» Р. Шамсутдинов обратился с просьбой о помощи в приобретении коммунальной техники, которой не хватает как в летнее, так и зимнее время.Юрий Александрович внимательно слушал все обращения, задавал интересующие его вопросы. Все вопросы взяты под контроль.