В Мишкинском районе прошли командно-штабные учения по гражданской обороне

Фирдаус Кадикова

В руководящий состав учений вошли сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан — начальник штаба руководства — заместитель начальника Главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) — начальник управления гражданской защиты (далее — УГЗ) полковник И. Саетгареев, заместитель начальника штаба руководства, начальник группы разбора — заместитель начальника отдела организации аварийно-спасательных работ управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления подполковник внутренней службы И. Кучемханов; группа разбора и посредников — заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления, майор внутренней службы Р. Гумеров, заместитель начальника отдела предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций УГЗ Главного управления М. Муратов, ведущий специалист-эксперт отделения планирования мероприятий гражданской обороны УГЗ Главного управления И. Ильтинбаев, начальник отдела мониторинга и прогнозирования ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС по Республике Башкортостан» по мобилизационной работе майор внутренней службы С. Биктимиров, заместитель начальника ГБОУ «Учебно-методический центр по ГОЧС РБ» Ф. Кутлугузин, сотрудники Государственного Комитета РБ по чрезвычайным ситуациям, центра медицины катастроф РБ и другие посредники.В первый день учений были отработаны действия органов управления и сил Мишкинского звена Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — БТП РСЧС) при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время. Глава администрации муниципального района Мишкинский район Рустам Мусин ознакомил с социально-экономическим положением, перспективами развития и состоянием гражданской обороны муниципального района. Председатель КЧС и ОПБ МР Мишкинский район Альтаф Хаматдинов доложил об итогах деятельности Мишкинского звена БТП РСЧС по выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2016 год и первое полугодие 2017 года, о состоянии и развитии ЕДДС в районе. О проведении мероприятий по готовности к чрезвычайным ситуациям отчитались председатели комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики С. Нуриев, эвакоприемной комииссии — Л. Александрова, руководитель органа, уполномоченного на решение задач в области ГОЧС МР Мишкинский район Д. Латыпов. Также выступили начальник ФГКУ «26 ОФПС по Республике Башкортостан» С. Вялов, руководители Мишкинского районного звена БТП РСЧС.Практическая часть первого дня началась со смотра готовности сил и средств Мишкинского районного звена БТП РСЧС, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. После получения от дежурного ЕДДС информации о неблагоприятных погодных условиях по распоряжению главы администрации Мишкинское звено БТП РСЧС было переведено в режим функционирования «Повышенная готовность», заслушаны предложения по предупреждению.Посредник Главного управления довел информацию о ДТП, после чего были организованы мероприятия, направленные на практическую отработку действий правоохранительных, пожарно-спасательных, медицинских служб при ликвидации последствий ДТП. В режиме «Чрезвычайная ситуация» были отработаны практические действия по ликвидации нарушения теплоснабжения на объекте ЖКХ, проведено показное занятие по теме «Организация первоочередного жизнеобеспечения населения, эвакуированного из района чрезвычайной ситуации», осмотрены учебно-консультационный пункт, пункт временного размещения. Итогом первого дня стал промежуточный разбор командно-штабных учений.Второй день учений начался с перевода гражданской обороны с мирного на военное время. Председатель эвакоприемной комиссии Л. Александрова доложила о выполнении эвакуационных мероприятий.Посредником Главного управления руководителю ГО МР Мишкинский район была доведена следующая информация: «Вследствие применения диверсионно-разведывательными группами противника биологического оружия, произошло распространение с дальнейшим заражением свиней африканской чумой».Руководителями спасательных служб — В. Шакировым (оповещения и связи), А. Перевышиным (энергоснабжения), И. Абзалтдиновым (медицинской), В. Михайловым (защиты животных и растений), Л. Худойназаровым (охраны общественного порядка), С. Вяловым (противопожарной), Р. Алимовым (коммунально-технической), Е. Кузнецовым, (автодорожной), С. Кисмерешкиным (торговли и питания), Е. Семеновым (убежищ и укрытий) было доложено о выполнении первоочередных мероприятий ГО 1-й очереди.В практической части были продемонстрированы мероприятия по ликвидации очага заболевания животных, по приведению приемного эвакуационного пункта в готовность к приему эвакуированного населения.Были проверены документы спасательных служб, частные разборы в спасательных службах МР Мишкинский район.Подводя итоги, полковник И. Саетгареев сказал:— В ходе командно-штабных учений проверена организация работы по выполнению требований федерального законодательства и законов РБ, нормативных правовых актов Правительства РФ, Главы Республики Башкортостан, Правительства РБ и иных нормативных правовых актов о функционировании и совершенствовании гражданской обороны (далее — ГО) и звеньев БТП РСЧС. Определены степень готовности пунктов управления, системы связи, оповещения и информирования к выполнению задач по прямому предназначению в условиях мирного и военного времени, реальность Плана ГО, Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) природного и техногенного характера. Показано на практике проведение мероприятий по организации защиты населения и территорий.Была отмечена хорошая подготовка спасательных служб оповещения и связи, энергоснабжения, защиты животных и растений, охраны общественного порядка, противопожарной, медицинской, коммунально-технической служб, эвакоприемной комиссии. По выявленным недочетам была оказана методическая помощь.К командно-штабным учениям также привлекались ООО «Стройпроект»; Мишкинский межрайонный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Башкортостан»; МКУ Отдел образования муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан и другие.Командно-штабные учения с органами управления и силами территориального звена Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Мишкинского района прошли организованно, подготовка к данному мероприятию получила положительную оценку.