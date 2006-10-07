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    В Мишкино прошел прием граждан в рамках всероссийского Дня правовой помощи детям

    slavin Вчера, 10:08172Официально , Администрация
    В Мишкино прошел прием граждан в рамках всероссийского Дня правовой помощи детям
    Прием по вопросам защиты прав несовершеннолетних вела заместитель главы администрации муниципального района Мишкинский район по социальным вопросам и кадрам Лариса Александрова. Были также приглашены представители отделов опеки и попечительства, образования, внутренних дел, социальной защиты населения и другие.

    Большинство граждан, записавшихся на прием, являются опекунами. Право детей-сирот на жилье при достижении ими совершеннолетия — один из самых часто задаваемых вопросов. Если одни просили дать разъяснения по перечню документов, другие — защитить права детей. Были и обращения с просьбами помочь в решении социальных и юридических вопросов. Всем обратившимся были даны ответы, некоторые вопросы решены на месте, остальные взяты под контроль служб.
    Фирдаус Кадикова

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