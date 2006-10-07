В Мишкино прошел прием граждан в рамках всероссийского Дня правовой помощи детям

Фирдаус Кадикова

Большинство граждан, записавшихся на прием, являются опекунами. Право детей-сирот на жилье при достижении ими совершеннолетия — один из самых часто задаваемых вопросов. Если одни просили дать разъяснения по перечню документов, другие — защитить права детей. Были и обращения с просьбами помочь в решении социальных и юридических вопросов. Всем обратившимся были даны ответы, некоторые вопросы решены на месте, остальные взяты под контроль служб.