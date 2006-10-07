В Мишкино прошел прием граждан в рамках всероссийского Дня правовой помощи детям

Прием по вопросам защиты прав несовершеннолетних вела заместитель главы администрации муниципального района Мишкинский район по социальным вопросам и кадрам Лариса Александрова. Были также приглашены представители отделов опеки и попечительства, образования, внутренних дел, социальной защиты населения и другие.
Большинство граждан, записавшихся на прием, являются опекунами. Право детей-сирот на жилье при достижении ими совершеннолетия — один из самых часто задаваемых вопросов. Если одни просили дать разъяснения по перечню документов, другие — защитить права детей. Были и обращения с просьбами помочь в решении социальных и юридических вопросов. Всем обратившимся были даны ответы, некоторые вопросы решены на месте, остальные взяты под контроль служб.
Прокурор Башкирии провел прием граждан в Мишкинском районе
14 апреля прокурор Республики Башкортостан Андрей Иванович Назаров провел прием граждан в администрации муниципального района Мишкинский район. На приеме также присутствовал глава администрации района Р. Мусин, прокурор района Д. Ишмуратов.
Коментарии к новости:
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.