В Мишкинском районе состоялось собрание местного отделения политической партии «Единая Россия».

В. Кондогин

С информацией о прогнозе социально-экономического развития муниципального района на 2018 год и плановый период до 2020 года выступил начальник отдела экономики администрации муниципального района Республики Башкортостан С. Нуриев.Члены фракции заслушали проект «О бюджете МР Мишкинский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (докладчик — заместитель главы администрации района по финансовым вопросам З. Шамсутдинова).С информацией о порядке предоставления помещений (мест) для проведения встреч депутатов с избирателями и перечня помещений (мест) для проведения встреч депутатов с избирателями муниципального района Мишкинский район РБ ознакомила секретарь Совета Т. Коледина.О своей деятельности, как депутата Совета МР по избирательному округу № 11, рассказала депутат С. Баязитова.В работе собрания единороссов приняли участие и выступили руководитель муниципалитета Р. Мусин и депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Р. Мусабиров.По всем вопросам приняты соответствующие постановления.