В Мишкинском районе состоялось собрание местного отделения политической партии «Единая Россия».

На него были приглашены депутаты Совета муниципалитета, руководители сельских администраций, руководители фракций ВППЕР в советах сельского поселения и другие.
С информацией о прогнозе социально-экономического развития муниципального района на 2018 год и плановый период до 2020 года выступил начальник отдела экономики администрации муниципального района Республики Башкортостан С. Нуриев.
Члены фракции заслушали проект «О бюджете МР Мишкинский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (докладчик — заместитель главы администрации района по финансовым вопросам З. Шамсутдинова).
С информацией о порядке предоставления помещений (мест) для проведения встреч депутатов с избирателями и перечня помещений (мест) для проведения встреч депутатов с избирателями муниципального района Мишкинский район РБ ознакомила секретарь Совета Т. Коледина.
О своей деятельности, как депутата Совета МР по избирательному округу № 11, рассказала депутат С. Баязитова.
В работе собрания единороссов приняли участие и выступили руководитель муниципалитета Р. Мусин и депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Р. Мусабиров.
По всем вопросам приняты соответствующие постановления.
С информацией о прогнозе социально-экономического развития муниципального района на 2018 год и плановый период до 2020 года выступил начальник отдела экономики администрации муниципального района Республики Башкортостан С. Нуриев.
Члены фракции заслушали проект «О бюджете МР Мишкинский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (докладчик — заместитель главы администрации района по финансовым вопросам З. Шамсутдинова).
С информацией о порядке предоставления помещений (мест) для проведения встреч депутатов с избирателями и перечня помещений (мест) для проведения встреч депутатов с избирателями муниципального района Мишкинский район РБ ознакомила секретарь Совета Т. Коледина.
О своей деятельности, как депутата Совета МР по избирательному округу № 11, рассказала депутат С. Баязитова.
В работе собрания единороссов приняли участие и выступили руководитель муниципалитета Р. Мусин и депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Р. Мусабиров.
По всем вопросам приняты соответствующие постановления.
В. Кондогин
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