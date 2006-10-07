В Мишкино прошел прием граждан депутатом Госсобрания

Фирдаус Кадикова

Депутат Государственного Собрания — Курултая РБ Рустем Мусабиров часто бывает в нашем районе. Каждый его приезд проходит за плодотворной работой — решаются важные для района вопросы, проходят встречи с жителями муниципалитета, которые доверили ему свои голоса.Очередной визит не стал исключением — Рустем Дамирович провел прием граждан. Круг наболевших вопросов и требующих решения проблем оказался весьма широк. Если одни пришли с личным обращением, других волновали общие для населенных пунктов дела.Получение налогового вычета при завершении индивидуального строительства, асфальтирование дороги в деревне Кайраково, оплата и организация труда техперсонала образовательных учреждений, капитальный ремонт дороги в селе Новотроицкое, приобретение техники для очистки дорог в сельском поселении Новотроицкий сельсовет, строительство малобюджетного спортзала для обучающихся марийской гимназии села Чураево, приобретение снегохода для протаптывания лыжной трассы, лыжного инвентаря для подающего надежды юного спортсмена, увеличение льготы за проезд ветеранам, соблюдение тишины в ночное время, выделение земельного участка под строительство молодым специалистам, выделение субсидии многодетной семье для решения жилищного вопроса — таков неполный перечень обращений к депутату Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан. Рустем Дамирович выслушал всех граждан, по некоторым вопросам сразу же были приняты решения, остальные — взял под свой депутатский контроль.