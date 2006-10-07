Объединение молодых депутатов Мишкинского района заняло второе место среди муниципальных районов

Основными целями деятельности организации являются активизация гражданского общества и органов местного самоуправления в развитии и повышении уровня качества экономических, социальных и общественно-политических процессов в РБ; повышение общественной активности граждан и укрепление институтов гражданского общества; развитие и укрепление институтов местного самоуправления; развитие диалога между властью и обществом. Свои объединения на местах тогда начали создавать молодые депутаты всей республики. На сегодняшний день АМД РБ объединяет более 1300 молодых депутатов. И с каждыми новыми выборами эта цифра только увеличивается.
В состав Мишкинского объединения вошли художественный руководитель РДК Радион Плотников (Совет МР), Алексей Байгузин (Совет СП Акбулатовский сельсовет), глава СП Большешадинский сельсовет Фларис Ахметшин, юрисконсульт ФКУ Управление автомагистралей Самара-Уфа-Челябинск Федерального дорожного агентства Лиана Алексеева (Совет СП Ирсаевский сельсовет), директор МБОУ СОШ им. А. Искандарова деревни Ирсаево Анатолий Назмиев (Совет СП Ирсаевский сельсовет), тренер–преподаватель МБОУ ДОД ДЮСШ района Станислав Хазиев (Совет СП Ирсаевский сельсовет), Дмитрий Егоров (Совет СП Камеевский сельсовет), товаровед Бирского филиала МТС «Центральная» Рузель Хаматнуров (Совет СП Мавлютовский сельсовет), глава СП Мишкинский сельсовет Рустам Ишмакаев, учитель МБОУ Лицей № 1 им Ф. Булякова села Мишкино Альберт Исмагилов (Совет СП Мишкинский сельсовет), педагог дополнительного образования МБОУ ДО СДЮТ «Путник» Нина Труфанова (Совет СП Новотроицкий сельсовет), помощник адвоката Валентина Апсаликова (Совет СП Новотроицкий сельсовет), Татьяна Ахматгалина (Совет СП Новотроицкий сельсовет), воспитатель детского сада Идалия Мухаметова (Совет СП Староарзаматовский сельсовет), главный бухгалтер колхоза им. Ленина Анна Алиева (Совет СП Чураевский сельсовет).
По словам члена Координационного совета МР Мишкинский район РБ Рустама Ишмакаева, работа была организована соответственно Уставу организации. Постоянно ведется прием граждан, решаются задачи по благоустройству населенных пунктов, ведется совместная работа с администрацией района. Свой посильный вклад молодые депутаты вносят в развитие сельского хозяйства, участвуют в общественном контроле, в повышении предпринимательской деятельности. Подводя итоги двухгодичной деятельности ассоциации молодых депутатов Республики Башкортостан, председатель организации Владимир Яковлев сказал: «Прошедшее время доказало, что решение создать Ассоциацию, объединив усилия молодых депутатов региона, было правильным и своевременным. Каждый из нас на местах решает задачи, типичные для всех населенных пунктов Башкортостана. Кооперируя опыт, мы имеем возможность видеть ситуации с разных сторон и принимать эффективные решения. В наших рядах — люди разных возрастов и вероисповеданий, разных профессий и увлечений. Такой обширный сплав взглядов и мнений дает нам возможность всегда держать руку на пульсе и быть объективными.
Два года — не много, но и не мало. За этот срок нам есть, что вспомнить. В каждом городе и районе созданы местные отделения АМД РБ, запущены и реализуются проекты, общая цель которых сформулирована в короткой фразе — «За развитие территорий».
Итоги работы молодых депутатов нашего района тоже оказались впечатляющими — проанализировав работу 63 объединений по всей республике, было отмечено, что деятельность депутатов Мишкинского района организована на высоком уровне, и они занимают второе место среди муниципальных районов.
Отрадно, что молодое поколение болеет душой за малую родину, проявляет инициативу и участвует во всех мероприятиях, направленных на улучшение жизни в родных сельских поселениях.
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