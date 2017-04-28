Пожарные Мишкинского района отмечают свой профессиональный праздник

С. Вялов, начальник ПСЧ-87 ФГКУ «26 отряд ФПС по РБ»

В середине весны отмечают свой профессиональный праздник пожарные страны. И это не случайно.Весна является самым сложным в пожароопасном отношении циклическим периодом в году. Только растает снег, резко увеличиваются масштабные возгорания, серьезные пожары, пожарным приходится сталкиваться лицом к лицу с огненной стихией. Профессия пожарного всегда являлась престижной и почетной, именно эти бесстрашные люди могут помочь в опасный момент, когда решается судьба жилого дома, улицы, деревни, села и даже целого города. В мирное время каждый пожарный рискует своей жизнью, оставаясь всегда на посту в боевой готовности.В эти праздничные дни хотелось бы отметить лучших работников подразделения: начальников караулов В. Иксанова, И. Салиева, М. Газизова, Д. Ибагишева; пожарных: С. Патрикеева, В. Минилшева, А. Ерыгина; водителей Ф. Гильманова, Р. Лутфиева, С. Ильмурзина, П. Кощеева, В. Вялова, А. Байдуганова, Д. Айдуганова; диспетчеров О. Шаркаеву, С. Николаева, А. Иксанова, Л. Шайхивалиеву.Активно, со знанием дела ведет в районе профилактическую работу инспекторский состав отдела надзорной деятельности — капитан внутренней службы С. Биктубаев и майор внутренней службы Д. Газизов.Добрыми словами о прошлой совместной работе в деле обеспечения пожарной безопасности в районе хотелось бы отметить ветеранов пожарного дела: В. Мишина, М. Апсатарова, Н. Деньгина, В. Пашкина, и тех, кого нет с нами.Очень важную и необходимую роль выполняют добровольцы и старосты СП, которые решают вопросы первичных мер пожарной безопасности. Это добровольцы Баймурзинского (глава СП Б. Байбулатов), Староарзаматовского (глава СП С. Саликов), Кайраковского (глава СП В. Захаров), Акбулатовского (глава СП В. Бикмурзин), Тынбаевского (глава СП Д. Янгубаев), Ирсаевского (глава СП А. Андриянова), Мишкинского (глава СП Р. Ишмакаев и заместитель В. Алексеев) сельских советов, которые по первому зову реагируют для оперативной подачи первого ствола в населенных пунктах вверенных им сельских поселений, а также грамотно проводят пожарно-профилактические мероприятия в жилом секторе на своих территориях.В связи с празднованием Дня пожарной охраны России поздравляю всех профессионалов и добровольцев, ветеранов, всех тех, кто занимается вопросами пожарной безопасности в районе с праздником и желаю крепкого здоровья, крепости духа, роста профессионального мастерства на всех уровнях. Пусть самообладание не покидает вас, а успех всегда будет на вашей стороне.