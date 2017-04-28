В Мишкинском районе прошли Эмгаковские чтения»

Валерий АБУКАЕВ

В 1917 году с 15 по 25 июля в городе Бирске Уфимской губернии прошёл Первый Всероссийский Съезд Мари. В честь столетия этого события в РБ проходят дни марийской культуры.Наш район тоже не остается в стороне — недавно в гимназии имени Я. Ялкайна прошла неделя марийского языка и литературы. Третий день недели был посвящен нашему земляку, народному писателю В. Абукаеву-Эмгак.После занятий учителя и учащиеся собрались в актовом зале.Девятиклассники рассказали собравшимся о жизни и творчестве марийского писателя и драматурга Вячеслава Абукаева-Эмгак. Затем на сцену вышли учащиеся 11-го класса и исполнили песню «Ай, пеш чевер» («Ах, как красиво») на слова В. Абукаева-Эмгак, четверо учеников по очереди прочитали отрывки из его же произведения «Эргын монологшо» («Монолог сына»).В этом году «Эмгаковские чтения» оценивали ветераны педагогического труда Л. Русиева, Е. Апсаликова, директор гимназии Г. Зайнитдинов, методист отдела образования А. Килинбаева и работник районной газеты «Дружба» В. Абукаев.Конкурс прошёл по двум номинациям: «Поэзия» и «Проза». В нем участвовали 19 учащихся.Очень хорошо прочитали стихи В. Абукаева-Эмгак К. Ахмадеева (1 класс), А. Калугина (2), Я. Рыбаков (3), А. Шакмаева (4), Д. Минилбаева (4), в номинации «Проза» отличились В. Юзукбаев (2) и С. Николкина (3). Первый прочитал наизусть отрывок из романа «Шочмо тувыр» («Судьба»), второй — отрывок из рассказа «Изи айдеме-влак» («Маленькие люди»).Много добрых слов можно сказать и об учащихся старших классов. Например, ученик шестого класса Кирилл Воробьев по национальности русский, но стихотворение по-марийски прочитал на зависть как хорошо. Все его слушали, затаив дыхание. Надо добавить, что он и сам пишет стихи, но не на русском языке, а на марийском.Среди конкурсантов ещё особо хочется отметить ученицу десятого класса Аниту Андрееву. Сатирический отрывок из пьесы «Эчук бурлак гыч пєртылеш» («Бурлак Эчук возвращается») рассказала очень артистично и эмоционально.На мой взгляд, все конкурсанты выступили одинаково хорошо, поэтому от своего имени и имени районной газеты всем участникам «Эмгаковских чтений» вручил одинаковые подарки: сборник В. Абукаева-Эмгак «99 муро» («99 песен») и марийский календарь на 2017 год.Хочется поблагодарить за проделанную работу преподавателя марийского языка и литературы марийской гимназии Анжелу Юзукбаеву. Она очень многое делает для сохранения и развития родного языка и культуры. Благодаря именно таким людям народ мари говорит и будет говорить на родном языке. 26 апреля марийцы всей России отмечают День марийского героя. Героями раньше называли тех, кто защищал свой народ с оружием в руках, но времена изменились. В наши дни ими можно или даже нужно считать тех, кто свою жизнь посвящает сохранению и развитию родного языка и культуры.Мне нечасто приходится выезжать по работе в школы: бывал в своей родной Токтаровской, Тынбаевской, в соседней Большесухоязовской, Сосновской и других школах. Во многих из них дети, увидев гостей, здороваются по-русски, но в Чураево все по другому — там в первую очередь говорят по-марийски «Сай улыда» («Здравствуйте»). То же самое можно сказать об учителях и техперсонале. Поэтому, я бы весь коллектив гимназии отнес к героям народа мари.