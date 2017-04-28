В Мишкинском районе отметили День местного самоуправления

Алена ГРИГОРЬЕВА

Наверное, нет более почетной профессии, чем служить людям, среди которых живешь. Торжественное собрание, которое прошло в РДК села Мишкино, еще раз подчеркнуло важнейшую роль каждого здесь присутствовавшего в жизнедеятельности муниципального образования.Благодаря их самоотдаче, трудолюбию и готовности к сотрудничеству сегодня живет наш район.Глава администрации МР Мишкинский район Р. Мусин в своем поздравлении выразил слова благодарности главам сельских поселений и работникам администрации района, инициативным и неравнодушным жителям района. За плодотворную работу в органах местного самоуправления вручил почетные грамоты Ассоциации «Совет муниципальных образований РБ» заместителю главы администрации МР Мишкинский район по кадрам и социальным вопросам Л. Александровой, главе СП Кайраковский сельсовет В. Захарову, члену ТОС СП Большесухоязовский сельсовет, председателю участковой избирательной комиссии Э. Алынбекову, управляющей делами администрации СП Чураевский сельсовет В. Семеновой, главному специалисту — помощнику главы администрации муниципального района по мобилизационной подготовке И. Шакурову. За существенный вклад в развитие местного самоуправления в РБ благодарственные письма Ассоциации «Совет муниципальных образований РБ» получили главный бухгалтер финуправления администрации МР Р. Галиева, ведущий инженер финуправления Ю. Малмыгин. Многие председатели ТОС и их заместители, ветераны труда, депутаты СП были отмечены почетными грамотами Совета и администрации МР Мишкинский район.Несомненно, они заслужили громких аплодисментов в свой адрес. Хвалили их в этот день не за сказанные слова и обещания, а за выполненные наказы и работу. Благодаря таким людям дела в наших селах, деревнях сегодня идут успешно. Трудятся на земле фермеры, работники сельскохозяйственных предприятий, благоустраиваются населенные пункты.Подрастающее поколение равняется на инициативных людей, старост деревень, глав администраций СП. В образовательных учреждениях района был объявлен конкурс-эссе, посвященный Дню самоуправления. Секретарь Совета администрации МР Мишкинский район Т. Коледина вручила почетные грамоты победителям конкурса Р. Саликовой, А. Сайсановой, В. Яшмурзиной.Подвели итоги районных конкурсов «Лучшее сельское поселение» и «Лучший глава администрации сельского поселения». Среди СП победителем стало СП Мишкинский сельсовет, второе место заняло СП Кайраковский сельсовет, третье место досталось СП Ирсаевский сельсовет. Лучшим главой сельского поселения стал Владислав Захаров (Кайраковский сельсовет). Глава сельского поселения Ирсаевский сельсовет Алевтина Андриянова заняла второе место. Диплом за третье место в районном конкурсе получил Рустам Ишмакаев.Несомненно, на органы местного самоуправления возложена большая ответственность за социально-экономическое развитие сел и деревень, благополучие их жителей. Тому подтверждение прошедшие встречи информационных групп с населением района. Жители обращались по самым больным и важным вопросам. Закрыт соцобес, в многофункциональном центре всегда много людей, большая очередь, с одного раза не получается решить вопросы. Необходимо улучшить работу МФЦ, установить автопавильон в деревнях Янагушево, Урьяды. Большесухоязовцы просят разрешить вопрос с отловом собак в сельском поселении, оказать содействие в решении земельных вопросов. В Карачево линии электропередач находятся в аварийном состоянии, надо бы расширить улицы, оформить паевые земли, открыть постоянно действующий магазин в деревне. В СП Кайраковский сельсовет срочно требуется капитальный ремонт дороги Каргино-Андреевка, необходимо решить вопрос с остановкой автобуса возле деревни Андреевка на трассе Уфа-Янаул, провести реконструкцию системы отопления в очагах культуры деревень Чебыково и Бикшиково. Газификация, водопровод, исполнение решений схода граждан, доставка детей до школы — тематика вопросов староарзаматовцев. Жители сельского поселения Большешадинский сельсовет уже второй раз поднимают вопрос о замене опор линий электропередач по улице Береговая. Просят решить свои проблемы жители и остальных деревень СП. Все, что решаемо: ремонт дорог, строительство жилья, водо- и теплоснабжение, благоустройство территорий решается на уровне муниципалитета. Все просьбы и жалобы доходят до заместителей главы администрации, далее они доводятся до курируемых ими служб.